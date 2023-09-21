Портал «Я в России» на госуслугах: как пользоваться, какие услуги можно получить

Сервис «Я в России» позволяет получить информацию обо всех доступных услугах Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Жители Донецкой Народной Республики на Госуслугах могут воспользоваться сервисом «Я в России». Соответствующий портал позволяет получить информацию обо всех доступных услугах, оформить нужные документы, пособия и выплаты.

Какие можно получить услуги:

- оформить первичные документы: СНИЛС, ИНН, паспорт;

- зарегистрироваться по месту жительства или по месту пребывания;

- оформить пособия, пенсии, льготы, в том числе выплаты на детей;

- Воспользоваться медицинскими сервисами: оформить полис ОМС, записаться к врачу, прикрепиться к поликлинике.

Сервис включает в себя удобные пошаговые инструкции:

- как и где получить волонтерскую помощь и как самому стать волонтером.

- как записать ребенка в школу или детский сад

- как найти работу

- как оформить субсидию на оплату ЖКХ.

С помощью сервиса «Я в России» можно оформить онлайн 16 федеральных услуг. До конца года их число возрастет до 30.

Напомним, что ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин поручил ответственным службам дать жителям Республики разъяснения по регистрации на портале «Я в России» и пользованию им.

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