Жителям ДНР разъяснят, как пользоваться порталом «Я в России»

Новый портал работает на базе «Госуслуг» Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Врио Главы ДНР Денис Пушилин поручил ответственным службам дать жителям Республики разъяснения по пользованию порталом «Я в России». Об этом он сообщил по итогам оперативного совещания с членами правительства, руководителями органов исполнительной власти, а также главами городов и районов.

Руководитель региона отметил, что для граждан новых субъектов РФ был открыт новый портал «Я в России», реализованный в рамках Единого портала государственных услуг. На нем собраны более 30 типичных проблем, с которыми сталкиваются жители новых регионов России, и предложения по их решению. На портале размещены также разъяснения по получению госуслуг. Однако воспользоваться предоставленной возможностью люди не могут.

- Жители Республики сталкиваются с рядом проблем при регистрации на новом портале, поручил Министерству связи через СМИ и соцмедиа провести разъяснения по пользованию порталом «Я в России», - заявил Пушилин.

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