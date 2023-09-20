В ДНР прошел третий этап I конференции регионального отделения «Единой России»

Третий этап I конференции регионального отделения «Единой России». Фото: Администрация Главы ДНР

19 сентября состоялся третий этап I конференции Донецкого регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

62 875 ЧЛЕНОВ ПАРТИИ

Открывая конференцию, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Алексей Муратов отметил, что численность членов главной политической силы страны, состоящих на учете в Донецком региональном отделении, составляет 62 875 человек.

- По данным регистрации, на конференции зарегистрировались и участвуют в ее работе 142 делегата из 158 делегатов от 18 местных отделений партии. Кворум для принятия решений имеется, – сказал Алексей Муратов.

Он напомнил, что на втором этапе I конференции регионального отделения партии, который состоялся 23 августа 2023 года, было принято решение о продлении полномочий делегатов на третий этап I конференции.

Третий этап I конференции регионального отделения «Единой России». Фото: Администрация Главы ДНР

ВЫБОР – ВСЕНАРОДНЫЙ

По первому вопросу повестки дня – «Об итогах избирательной кампании «Осень-2023» и задачах на текущий период» – выступил руководитель регионального отделения Денис Пушилин.

- Сегодня мы подводим итог длительной, многомесячной кампании. Формально она для нас стартовала с организации предварительного голосования. По факту же она стартовала с того самого дня, когда Владимир Владимирович Путин объявил о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России.

10 сентября жители региона впервые по российским законам избрали свои органы власти и тем самым еще раз подтвердили исторический выбор, сделанный на референдуме. А он звучит следующим образом: мы – неотъемлемая часть России!

Итоговые цифры не оставляют сомнений, что этот выбор – всенародный. Более 1 600 000 жителей Республики проголосовали на выборах в Народный Совет и органы местного самоуправления. Это 79,81 % от общего числа избирателей. Это один из лучших в России результатов. И это – наша с вами общая победа! – заявил Денис Пушилин.

Третий этап I конференции регионального отделения «Единой России». Фото: Администрация Главы ДНР

Он подчеркнул, что жители Донецкой Народной Республики продемонстрировали свою гражданскую позицию, свою сплоченность и единство.

Третий этап I конференции регионального отделения «Единой России». Фото: Администрация Главы ДНР

СОБЫТИЕ ОГРОМНОГО ЗНАЧЕНИЯ

- Избран по российским законам парламент. Впервые за многие годы избраны органы местного самоуправления. Это событие огромного значения.

Третий этап I конференции регионального отделения «Единой России»

Наши граждане получают дополнительные рычаги для решения своих самых насущных ежедневных вопросов. Ремонт домов, налаживание уличного освещения, благоустройство населенных пунктов, работа коммунальных служб – на все эти процессы жители городов и поселков будут оказывать непосредственное влияние через избранных депутатов, своих представителей в органах местного самоуправления, – подчеркнул Денис Пушилин.

Он констатировал, что с этого момента депутатам Народного Совета будет немного легче, так как ранее они решали бытовые вопросы жителей городов и районов за депутатов муниципалитетов.

Третий этап I конференции регионального отделения «Единой России». Фото: Администрация Главы ДНР

АБСОЛЮТНОЕ БОЛЬШИНСТВО МЕСТ

- Кандидаты ежедневно встречались с жителями, собирая от них наказы и помогая решать их проблемы. И вот результат: более 78 % избирателей поддержали «Единую Россию» на выборах в Народный Совет. Фракция от «Единой России» будет насчитывать 74 депутата из 90.

В Донецком городском совете – 41 депутат из 50.Самый большой процент поддержки «Единой России» на муниципальном уровне – у героической Горловки.

Во всех без исключения местных советах у нашей партии – абсолютное большинство мест. Это отличный результат. Это действительно заслуженная победа!

Вряд ли у кого-то могли быть сомнения, что «Единая Россия» победит на этих выборах. Но нам нужно было не просто победить. Нам нужно было показать всем сомневающимся, что эта победа – абсолютно справедливая и честная.

Третий этап I конференции регионального отделения «Единой России»

ЧИСТАЯ ПОБЕДА

Мы были максимально открыты. С десятков участков ежедневно шли репортажи о ходе голосования. Несмотря на реальные угрозы безопасности, активность избирателей Донбасса была повсеместной. Их искренность не видели только те, кто ослеплен безумной украинской пропагандой. По-другому не скажешь.

Нигде и никому не чинилось препятствий, граждане имели возможность свободного выбора. Всем партиям был обеспечен равный доступ к эфирам, рекламным площадям, никому и ничего не навязывалось, – отметил Денис Пушилин.

Третий этап I конференции регионального отделения «Единой России». Фото: Администрация Главы ДНР

Сотни общественных наблюдателей, в том числе представителей конкурирующих партий, иностранные эксперты проконтролировали ход голосования и подтвердили: выборы прошли без существенных нарушений.

- Мы можем сегодня смело и ответственно заявлять: наши выборы были честными, победа «Единой России» – чистой! – сказал руководитель региона.

Отметим, что по итогам тайного голосования кандидатом от Донецкого регионального отделения партии «Единая Россия» на должность Председателя Народного Совета ДНР был избран Артем Жога.

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