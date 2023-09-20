В ДНР прошел третий этап I конференции регионального отделения «Единой России»

Третий этап I конференции регионального отделения «Единой России». Фото: Администрация Главы ДНР
19 сентября состоялся третий этап I конференции Донецкого регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Открывая конференцию, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Алексей Муратов отметил, что численность членов главной политической силы страны, состоящих на учете в Донецком региональном отделении, составляет 62 875 человек.
- По данным регистрации, на конференции зарегистрировались и участвуют в ее работе 142 делегата из 158 делегатов от 18 местных отделений партии. Кворум для принятия решений имеется, – сказал Алексей Муратов.
Он напомнил, что на втором этапе I конференции регионального отделения партии, который состоялся 23 августа 2023 года, было принято решение о продлении полномочий делегатов на третий этап I конференции.
Третий этап I конференции регионального отделения «Единой России». Фото: Администрация Главы ДНР
По первому вопросу повестки дня – «Об итогах избирательной кампании «Осень-2023» и задачах на текущий период» – выступил руководитель регионального отделения Денис Пушилин.
- Сегодня мы подводим итог длительной, многомесячной кампании. Формально она для нас стартовала с организации предварительного голосования. По факту же она стартовала с того самого дня, когда Владимир Владимирович Путин объявил о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России.
10 сентября жители региона впервые по российским законам избрали свои органы власти и тем самым еще раз подтвердили исторический выбор, сделанный на референдуме. А он звучит следующим образом: мы – неотъемлемая часть России!
Итоговые цифры не оставляют сомнений, что этот выбор – всенародный. Более 1 600 000 жителей Республики проголосовали на выборах в Народный Совет и органы местного самоуправления. Это 79,81 % от общего числа избирателей. Это один из лучших в России результатов. И это – наша с вами общая победа! – заявил Денис Пушилин.
Третий этап I конференции регионального отделения «Единой России». Фото: Администрация Главы ДНР
Он подчеркнул, что жители Донецкой Народной Республики продемонстрировали свою гражданскую позицию, свою сплоченность и единство.
Третий этап I конференции регионального отделения «Единой России». Фото: Администрация Главы ДНР
- Избран по российским законам парламент. Впервые за многие годы избраны органы местного самоуправления. Это событие огромного значения.
Третий этап I конференции регионального отделения «Единой России»
Наши граждане получают дополнительные рычаги для решения своих самых насущных ежедневных вопросов. Ремонт домов, налаживание уличного освещения, благоустройство населенных пунктов, работа коммунальных служб – на все эти процессы жители городов и поселков будут оказывать непосредственное влияние через избранных депутатов, своих представителей в органах местного самоуправления, – подчеркнул Денис Пушилин.
Он констатировал, что с этого момента депутатам Народного Совета будет немного легче, так как ранее они решали бытовые вопросы жителей городов и районов за депутатов муниципалитетов.
Третий этап I конференции регионального отделения «Единой России». Фото: Администрация Главы ДНР
- Кандидаты ежедневно встречались с жителями, собирая от них наказы и помогая решать их проблемы. И вот результат: более 78 % избирателей поддержали «Единую Россию» на выборах в Народный Совет. Фракция от «Единой России» будет насчитывать 74 депутата из 90.
В Донецком городском совете – 41 депутат из 50.Самый большой процент поддержки «Единой России» на муниципальном уровне – у героической Горловки.
Во всех без исключения местных советах у нашей партии – абсолютное большинство мест. Это отличный результат. Это действительно заслуженная победа!
Вряд ли у кого-то могли быть сомнения, что «Единая Россия» победит на этих выборах. Но нам нужно было не просто победить. Нам нужно было показать всем сомневающимся, что эта победа – абсолютно справедливая и честная.
Третий этап I конференции регионального отделения «Единой России»
Мы были максимально открыты. С десятков участков ежедневно шли репортажи о ходе голосования. Несмотря на реальные угрозы безопасности, активность избирателей Донбасса была повсеместной. Их искренность не видели только те, кто ослеплен безумной украинской пропагандой. По-другому не скажешь.
Нигде и никому не чинилось препятствий, граждане имели возможность свободного выбора. Всем партиям был обеспечен равный доступ к эфирам, рекламным площадям, никому и ничего не навязывалось, – отметил Денис Пушилин.
Третий этап I конференции регионального отделения «Единой России». Фото: Администрация Главы ДНР
Сотни общественных наблюдателей, в том числе представителей конкурирующих партий, иностранные эксперты проконтролировали ход голосования и подтвердили: выборы прошли без существенных нарушений.
- Мы можем сегодня смело и ответственно заявлять: наши выборы были честными, победа «Единой России» – чистой! – сказал руководитель региона.
Отметим, что по итогам тайного голосования кандидатом от Донецкого регионального отделения партии «Единая Россия» на должность Председателя Народного Совета ДНР был избран Артем Жога.
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