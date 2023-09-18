«Рекомендую жителям ДНР подойти к этому ответственно, вакцина безопасная»: Денис Пушилин провакцинировался от гриппа

Денис Пушилин привился отечественной вакциной. Фото: АГ ДНР

В ДНР стартовала кампании по вакцинации населения от гриппа. Сегодня врио Главы Денис Пушилин привился отечественной вакциной. Перед этим он прошел медицинский осмотр. Об этом сообщили в пресс-службе Главы ДНР.

Денис Пушилин отметил, что прививаться жителей Республики научил опыт коронавирусной инфекции.

- Прививка от ковида спасла сотни тысяч жизней. Я сам прививался и за весь этот период не заболел ковидом. Я и ревакцинировался, - рассказал руководитель региона.

Он отметил, что согласно мнению специалистов, нынешний год может быть с повышенным риском в плане гриппа, поэтому целесообразней все же привиться. Для этого в Республике обеспечены все условия.

По словам руководителя региона, уже завезено на территорию Республики порядка 950 тысяч доз вакцины, открыто 215 участков для вакцинации по всей территории. Процедура простая: с паспортом, с документами, удостоверяющими личность, нужно прийти в медучреждение по месту жительства.

Денис Пушилин также сообщил, что вакцинация рекомендована специалистами для всех категорий, начиная с шестимесячного возраста и до глубокой старости.

- Мы с учетом всех вызовов, которые у нас есть в Республике, хотя бы от гриппа должны быть защищены. Для себя лично я определяю, какой мотив основной: чтобы не выпадать из работы, потому что работы сейчас очень-очень много. Поэтому лучше все же позаботиться о себе и об окружающих. Рекомендую подойти к этому ответственно. Вакцина безопасная, отечественного производства и рекомендована всеми специалистами, – подчеркнул руководитель ДНР.

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