«Разобрали завалы и обгоревшие части зданий»: В Мариуполе восстанавливают квартал от улицы Владимировской до бульвара Меотиды

В Мариуполе восстанавливают квартал от улицы Владимировской до бульвара Меотиды. Фото: пресс-служба губернатора и Правительства Новосибирской области

В Мариуполе восстанавливают жилой квартал от улицы Владимировской до бульвара Меотиды. В этом городским властям помогает регион-шеф Новосибирская область.

ШЕСТЬ ДОМОВ СНЕСУТ

- Квартал включает в себя 18 домов и ограничен улицей Владимировской, улицей Московской, проспектом Победы и бульваром Меотиды. Специалисты региона-шефа разобрали завалы и обгоревшие части зданий, после чего обследовали 18 домов. Шесть из них решили снести, - сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Новосибирской области.

По ее данным, в оставшихся 12 домах потребуется демонтировать кирпичные стены, наружные и внутренние перегородки, восстановить несущие перекрытия, окна и крыши, а также инженерные системы и сети. Один из подъездов дома № 28 по улице Владимировской строителям пришлось снести, а во втором - дополнительно утеплить стену.

ПОДДЕРЖКА ОТКРЫВАЕТ ПЕРСПЕКТИВЫ

Напомним, что Мариуполь помогают восстанавливать 16 регионов России. Наибольшую помощь в восстановлении Мариуполя оказывают регионы-шефы Московская и Тульская области, а также Грозный и Санкт-Петербург.

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