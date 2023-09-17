Морской торговый порт ДНР набирает обороты

Мариупольский порт - часть воднотранспортной системы юга России.

Что ни день, то новые рекорды. На днях судно с очередной партией зерна, произведенного в ДНР, отправилось из Мариуполя в Ростов-на-Дону. Морской порт наращивает обороты, и это полностью соответствует Стратегии возрождения и развития, которую предложил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Расширение ассортимента грузов

Итак, Стратегия включает в себя мероприятия буквально по всем отраслям до 2030 года. В том числе запланировано и восстановление разрушенной инфраструктуры Мариупольского порта и выход на его полную мощность. Коллектив предприятия поддерживают все тезисы в части морских перевозок.

На сегодня здесь обрабатывают металлопродукцию, железобетонные конструкции, предметы сельскохозяйственного назначения и стройматериалы. На предприятии сообщили, что всего с начала года портом обработано уже порядка 76 тысяч тонн различного вида грузов. И в ближайшей перспективе планируется расширение ассортимента. Для этого предпринимаются конкретные действия.

Так, работники порта восстанавливают локомотивы. Создали еще один ленточный конвейер, который обеспечит дополнительную погрузку зерна с интенсивностью до 300 тонн в час.

Он позволяет организовать движение напрямую из автомобиля в приемный бункер, минуя складскую площадку.

Прогнозируют экономический рост

Также собственными силами вновь налажена работа многих объектов, расположенных на территории предприятия. Проведен ремонт 39 из 67 кранов, их уже тоже используют по назначению - в грузовых операциях. Частично восстановлены железнодорожные пути, после длительного простоя обкатан тепловоз. Локомотивный парк оснащен вагонами, предназначенными для проведения маневров внутри порта.

- На этот год запланирован еще ряд событий, направленных на возрождение разрушенной инфраструктуры, что позволит привлечь большее количество контрагентов, а, как следствие, и грузов. Надеемся, что при всесторонней поддержке главы ДНР и правительства ДНР в скором времени порт выйдет на максимальную мощность, что в свою очередь обеспечит сильный положительный экономический эффект для республики в целом, - прокомментировал «Комсомольской правде» министр транспорта ДНР Владимир Тужилин.

Туристско-рекреационный потенциал

После освобождения Мариуполя от украинской оккупации Азовское море снова стало внутренним российским. Оно является не только важным транспортным и логистическим узлом, где пересекаются многие торговые пути, но и обладает серьезным туристско-рекреационным потенциалом.

Это огромные возможности, в том числе и для привлечения инвестиций во многие сферы экономики. Стратегия возрождения и развития региона в части морских перевозок позволит полноценно возобновить функционал Мариупольского морского порта как части воднотранспортной системы юга России.