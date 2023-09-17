Морской торговый порт ДНР набирает обороты

Мариупольский порт - часть воднотранспортной системы юга России.
Что ни день, то новые рекорды. На днях судно с очередной партией зерна, произведенного в ДНР, отправилось из Мариуполя в Ростов-на-Дону. Морской порт наращивает обороты, и это полностью соответствует Стратегии возрождения и развития, которую предложил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Итак, Стратегия включает в себя мероприятия буквально по всем отраслям до 2030 года. В том числе запланировано и восстановление разрушенной инфраструктуры Мариупольского порта и выход на его полную мощность. Коллектив предприятия поддерживают все тезисы в части морских перевозок.
На сегодня здесь обрабатывают металлопродукцию, железобетонные конструкции, предметы сельскохозяйственного назначения и стройматериалы. На предприятии сообщили, что всего с начала года портом обработано уже порядка 76 тысяч тонн различного вида грузов. И в ближайшей перспективе планируется расширение ассортимента. Для этого предпринимаются конкретные действия.
Так, работники порта восстанавливают локомотивы. Создали еще один ленточный конвейер, который обеспечит дополнительную погрузку зерна с интенсивностью до 300 тонн в час.
Он позволяет организовать движение напрямую из автомобиля в приемный бункер, минуя складскую площадку.
Также собственными силами вновь налажена работа многих объектов, расположенных на территории предприятия. Проведен ремонт 39 из 67 кранов, их уже тоже используют по назначению - в грузовых операциях. Частично восстановлены железнодорожные пути, после длительного простоя обкатан тепловоз. Локомотивный парк оснащен вагонами, предназначенными для проведения маневров внутри порта.
- На этот год запланирован еще ряд событий, направленных на возрождение разрушенной инфраструктуры, что позволит привлечь большее количество контрагентов, а, как следствие, и грузов. Надеемся, что при всесторонней поддержке главы ДНР и правительства ДНР в скором времени порт выйдет на максимальную мощность, что в свою очередь обеспечит сильный положительный экономический эффект для республики в целом, - прокомментировал «Комсомольской правде» министр транспорта ДНР Владимир Тужилин.
После освобождения Мариуполя от украинской оккупации Азовское море снова стало внутренним российским. Оно является не только важным транспортным и логистическим узлом, где пересекаются многие торговые пути, но и обладает серьезным туристско-рекреационным потенциалом.
Это огромные возможности, в том числе и для привлечения инвестиций во многие сферы экономики. Стратегия возрождения и развития региона в части морских перевозок позволит полноценно возобновить функционал Мариупольского морского порта как части воднотранспортной системы юга России.