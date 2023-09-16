16 регионов России оказывают помощь в восстановлении и благоустройстве Мариуполя. Фото: Моргун/ТГ

Мариуполь помогают восстанавливать 16 регионов России, в том числе города-побратимы и два региона-шефа. Об этом заявил мэр приморского города Олег Моргун, добавив, что в будущем Мариуполь вновь станет промышленным центром и туристической жемчужиной Приазовья.

— Сегодня мы с вами свидетели новой истории Мариуполя. Русского города, который восстанавливают 16 регионов Российской Федерации. Особый вклад в строительство нового Мариуполя вносят регионы-шефы – Московская и Тульская области. Масштабные работы ведет наш город-побратим Санкт-Петербург, — заявил градоначальник. — В этом году у нас появился еще один побратим – город Грозный.

Мэр добавил, что всесторонняя поддержка открывает для города перспективы. Вместе с регионами власти вновь сделают Мариуполь городом, в котором хочется жить — промышленным центром и туристической жемчужиной.

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