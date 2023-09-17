Самарская область капитально отремонтировала школу в Снежном

Классы, коридоры и спортивные залы ярко преобразились. Фото: Минстрой РФ

Самарская область восстановила школу в Снежном. Специалисты ярко преобразили классы, коридоры и спортивные залы, сообщило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

- Общая площадь объекта 7 215,00 м². Восстановительные работы здания включали в себя: капитальный ремонт крыши, замена окон и дверей, восстановление системы отопления, водоснабжения и канализации, - говорится в сообщении Минстрой РФ.

Классы, коридоры и спортивные залы ярко преобразились. Фото: Минстрой РФ

Отмечается, что строители провели отделочные работы, а также роспись стен в школе.

Напомним, что при координации Минстроя России развернута комплексная работа по восстановлению и социально-экономическому развитию новых регионов, вошедших в состав Российской Федерации. По данным Минстрой России, на сегодняшний день в Донецкой Народной Республике восстановлена 231 школа.

Классы, коридоры и спортивные залы ярко преобразились. Фото: Минстрой РФ

Ранее «КП» Донецк» сообщал, что 1 сентября в ДНР к занятиям в школах приступили 149 299 учеников, из них – 11 831 – первоклассник. В очном формате открылись 279 школ, 133 – в комбинированном, еще 174 школы начали учебный год дистанционно.

Дистанционное обучение сохранено в Горловке, Ясиноватой и частично в Донецке и Макеевке. Эти города подвергаются наиболее массированным обстрелам ВСУ. 65 учеников из Горловки и Ясиноватой по желанию родителей отправили на очное обучение в тыловые города.

Классы, коридоры и спортивные залы ярко преобразились. Фото: Минстрой РФ

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители ДНР могут поучаствовать во всероссийском конкурсе «Это у нас семейное»

Семьи из ДНР на конкурсе «Это у нас семейное» могут исследовать свои корни и стать еще сплоченей (подробнее)