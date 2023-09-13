Жители ДНР могут поучаствовать во всероссийском конкурсе «Это у нас семейное»

Присоединиться к конкурсу «Это у нас семейное» может любая семья, объединившись в команду из четырех и более родственников Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Жители Донецкой Народной Республики могут поучаствовать во Всероссийском конкурсе «Это у нас семейное». Это новый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей».

УНИКАЛЬНЫЙ КОНКУРС С УНИКАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Присоединиться к конкурсу «Это у нас семейное» может любая семья, объединившись в команду из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Например, родители, дети, бабушки-дедушки.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо зарегистрироваться на сайте этосемейное.рф Регистрация состоит из четырех этапов: создание семейного аккаунта, заполнение анкеты, заполнение дополнительной анкеты (при наличии), загрузка видеовизитки.

- Уникальный конкурс с уникальными возможностями! Здесь вы сможете не только собрать историю своей семьи, исследовать семейные корни и возродить семейные традиции, но и стать ближе друг другу, стать крепкой и сплоченной семьей. Что может быть лучше? – говорит заместитель председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

ПРОЕКТ ОБЪЕДИНЯЕТ СЕМЬЮ ЦЕЛИКОМ

- Президент РФ не раз говорил о том, что одна из важнейших точек опоры для России – это семья, она же основа силы каждого человека. Поэтому глава государства принял решение о создании на платформе «Россия – страна возможностей», которой в этом году исполнилось пять лет, проекта, объединяющего семью целиком. Главная ценность конкурса «Это у нас семейное» состоит не в материальных призах, хотя они сами по себе замечательные, а в уникальной возможности достигать результата всей семьей, провести время вместе, подружиться с большим количеством очень ярких и интересных людей. Задания конкурса будут построены, чтобы в них могли участвовать все родные – только так можно победить. На сегодняшний день на участие в конкурсе подано более 60 тысяч заявок из всех 89 регионов страны, причем к командам жителей России также присоединились их родственники из 25 стран мира. Очень приятно видеть такие могучие семьи из разных поколений родных, – отметил первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

Семьи-победители получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий и смогут отправиться в большое путешествие по России. Кроме того, для участников предусмотрено множество ценных призов.

Заявку на участие в проекте можно подать на сайте этосемейное.рф до 4 ноября 2023 года.

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