Регионы-шефы оздоровили 13 тысяч детей из ДНР в 2023 году

Завершилась детская оздоровительная компания-2023. Фото: Министерство образования и науки ДНР

Отдых с пользой

Регионы-шефы оздоровили почти 13 тысяч детей из ДНР в 2023 году.

- Эти мальчишки и девчонки оздоровились по программам регионов-шефов. В том числе, на морском побережье, - сообщил по итогам детской оздоровительной кампании-2023 председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

Завершилась детская оздоровительная компания-2023. Фото: Министерство образования и науки ДНР

Завершилась детская оздоровительная компания-2023. Фото: Министерство образования и науки ДНР

По его словам, еще три с половиной тысячи ребят приняли участие в федеральном образовательно-туристском проекте «Университетские смены». Они познакомились не только с принимающим вузом, но, по сути, с нашей большой страной. С нашей историей, традициями и культурой.

Завершилась детская оздоровительная компания-2023. Фото: Министерство образования и науки ДНР

Набрались сил для учебы

Завершилась детская оздоровительная компания-2023. Фото: Министерство образования и науки ДНР

Кроме того, этим летом на территории Республики работали 158 пришкольных лагерей и 216 площадок досуга. В ДНР смогли отдохнуть порядка 20 тысяч детей.

- Каждый день наши дети участвовали в самых разных тематических мероприятиях, развивали свои таланты, узнавали много нового, - отметил Солнцев.

Завершилась детская оздоровительная компания-2023. Фото: Министерство образования и науки ДНР

Премьер поблагодарил специалистов Министерства образования и науки ДНР за большую работу по организации детской оздоровительной кампании. Как внутри региона, так и за его пределами. Также Евгений Солнцев выразил уверенность, что, набравшись сил и зарядившись яркими эмоциями, наши дети покажут отличные результаты в новом учебном году.

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