Новые велодорожки и вторая смотровая площадка: Приморский парк в Мариуполе обретет новый облик

Реконструкция не останавливается и ночью Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе продолжается реконструкция самого большого городского парка. Если первую очередь по благоустройству Приморского парка еще можно назвать ремонтом, то вторая очередь - это создание его нового облика.

ИЗЮМИНКА ПАРКА

Реконструкция не останавливается и ночью Фото: Александр ИВАНОВ

Новые проезжие части, пешие и вело дорожки там, где их никогда не было. Создание абсолютно новой зеленой зоны - вместо выродившихся и обветшавших акаций - кипарисы и другие южные растения. Изюминка - создание второй смотровой площадки!

ПОЛНОСТЬЮ РЕКОНСТРУИРОВАНА ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЛЛЕЯ

Реконструкция не останавливается и ночью Фото: Александр ИВАНОВ

Ранее «КП Донецк» сообщал, что в Мариуполе после первой очереди реконструкции открыли Приморский парк. Мэр города Олег Моргун сообщил, что в самом большом в Мариуполе парке полностью реконструирована Центральная аллея, создана новая смотровая площадка, появились игровые зоны для детей и фуд-корты. Вдоль Центральной аллеи установлены стенды с очерками из истории Мариуполя и цифровыми копиями работ А.И. Куинджи - их из своего собрания передал Государственный Русский музей.

Реконструкция не останавливается и ночью Фото: Александр ИВАНОВ

Строители также восстановили «Бронекатер», позаботились и о создании комфорта для отдыхающих - высадили новые зеленые насаждения, установили удобные лавочки.

Отметим, что реконструкция самого большого в Мариуполе парка осуществляется в соответствии со специально разработанной концепцией его благоустройства и в едином стиле с утвержденной концепцией мастер-плана развития Мариуполя. Работы, как уже привыкли мариупольчане, идут круглосуточно.

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