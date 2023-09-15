На четверть больше зерна смогут сохранить в ДНР за счет новых хранилищ

В ДНР станет больше современных зернохранилищ. Фото: АГ ДНР

В ДНР значительно выросла государственная поддержка аграриев. Это позволяет сельхозпроизводителям обновлять технику и оборудование для хранения собранного урожая. Об этом сегодня сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Набрал обороты процесс получения государственной поддержки в виде субсидий на возмещение части затрат аграриям, а также приобретение сельскохозяйственной техники в лизинг. Уже включены в реестр заявок получателей субсидий 97 предприятий, заключены соглашения с 93 из них на общую сумму порядка 589 млн рублей, - написал в своем телеграм-канале руководитель региона.

Так, по программам АО «Росагролизинг» за май – сентябрь 2023 года сельхозпредприятиями подано 32 заявки на приобретение сельскохозяйственной техники, в регион уже поставлено порядка 90 единиц техники.

Также планируется создание семи типовых элеваторных комплексов с емкостью хранения 20 тыс. тонн каждый. Введение их в эксплуатацию увеличит объем силосного хранения зерна в Республике более чем на 25% от общего объема убранного урожая.

- Все это демонстрирует тот факт, что после вхождения в состав России наши аграрии получили совершенно иные возможности для развития, - отметил Денис Пушилин.

Тем временем, на днях в Республике стартовал посев озимых культур под урожай 2024 года. Аграрии планируют засеять более 182 тыс. га озимых культур на зерно. На 13 сентября засеяно более 6 тыс. га, что составляет 3,4% от намеченного плана.

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