Власти назвали причины роста цен на топливо в ДНР

Поездки на личном транспорте для жителей ДНР значительно подорожали из-за стоимости топлива. Фото: Минтранс ДНР

Причины небывалого роста цен на бензин и дизтопливо в ДНР, а также более высокой стоимости топлива у нас, чем в соседних регионах РФ, сегодня разъяснили врио Главы Республики Денис Пушилин и и.о. министра угля и энергетики Виталий Власов.

- Вопрос с топливом не только у нас. Но у нас он наиболее острый, сейчас цена выше, чем в соседних регионах. Почему так? У нас противник повыбивал все гражданские нефтебазы, теперь все поставки топлива идут с колес. А цена на бирже растет гораздо быстрее, — объяснил Пушилин.

Он отметил, что в соседней Ростовской области цена ниже из-за того, что топливо там было закуплено до подорожания.

Напомним, что на заправках РТК стоимость бензина марки А-95 поднялась до 67 рублей за литр, а дизтоплива – до 74 рублей. В то же время в Ростовской области цены составляют 56-60 рублей на 95-й бензин и 60-64 рубля на дизтопливо.

И.о. министра угля и энергетики ДНР Виталий Власов подробно рассказал о ситуации, сложившейся на топливном рынке и основных факторах, влияющих на рост цен на топливо республиканских АЗС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди причин особо отмечаются:

- рекордный рост цен на Санкт-Петербургской бирже, где основные поставщики производят закупку топлива;

- остановка на плановый ремонт большинства нефтеперерабатывающих заводов. Как показывает практика, после возобновления их работы обычно идет «откат» цены;

- фактор сезонности - ежегодно в периоды активных сельскохозяйственных работ в весенний и осенний периоды фиксируется рост цен на топливо, однако потом всегда происходит спад.

Виталий Власов отметил, что определенную роль в ценообразовании играет и специфика нашего региона.

- Крупные нефтехранилища повреждены обстрелами, большие объемы ГСМ негде хранить. Также определенное влияние оказывают вопросы логистики, у нас по сути, две железные дороги, что увеличивает временной интервал доставки. Однако у нас сформирован необходимый неснижаемый запас топлива, чтобы обеспечить все потребности Республики. Дефицита топлива у нас нет, - отметил министр.

Также он рассказал, что по поручению врио Главы ДНР Дениса Пушилина специалистами министерства была проведена проверка качества ГСМ на АЗС основных поставщиков топлива в Республике.

- Нами был проведен рейд по крупным поставщикам топлива, таким как ГУП ДНР «Республиканская топливная компания», ООО «Донецкая топливная компания», ООО «МОСТЭК» с целью отбора проб, которые в дальнейшем были отправлены в специализированную аттестованную лабораторию. При этом тестирование проводилось методом «черного ящика» – работники лабораторий не были уведомлены об источниках топлива в пробах. На сегодняшний день мы констатируем, что претензий к качеству данного топлива у нас нет, - рассказал Виталий Власов.

Он добавил, что Министерством угля и энергетики инициировано создание межведомственной комиссии по проверке качества топлива. В ближайшее время уже в плановом режиме будут проводиться проверки АЗС и ввозимого на территорию ДНР топлива.

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