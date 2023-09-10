Попытки Запада запугать экспертов, хор на участке и высокая явка: Как проходят выборы в Единый день голосования на новых территориях России

В ДНР наблюдается высокая явка избирателей Фото: Иван ЖИЛЯК

Выборы на новых территория России проходят с соблюдением всех правил безопасности. Во всех регионах наблюдается высокая явка.

ДНР: Высокая явка, хор на участке и комбайн с российским триколором

В ДНР, несмотря на то, что большинство жителей уже успели проголосовать в предыдущие дни, сохраняется высокая яка. Избирательные участки в регионе заработали в восемь часов утра, но при этом, закроются они раньше, чем предполагалось – в 15 часов - о таком решении было объявлено вчера.

- Для нас это день несет особое значение. Мы голосуем впервые в составе России, и ощущения такие, как сегодня, мы испытывали во время Референдума в прошлом году, - говорит дончанка Екатерина Бусова.

В ДНР наблюдается высокая явка избирателей Фото: Иван ЖИЛЯК

На некоторых участках в ДНР коллективы исполнили песни Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Люди говорят, что выражают свое волеизъявление в праздничном настроении.

На многих участках не только играет музыка, но и организованы своеобразные концерты. На одном из участков в центре Донецка коллектив школы исполнил на одном участке песню «Shamana», а на другом, в этом же городе, поет целый хор!

- Для нас это действительно праздник, отсюда и такое настроение, - говорит макеевчанка Светлана Броварь. – Спасибо за то, что таким способом нам поднимают настроение.

По итогам восьми дней досрочного голосования и двух дней очного ДНР стали лидером среди новых регионов по предварительной явке. Навыборах депутатов Народного Совета Республики проголосовали 74,01 процента избирателей.

Многие решили отдать свой голос необычным способом. В Донецке, к примеру, сельхозтруженик Иван приехал на избирательный участок прямо с полей на своем комбайне. Мужчина трудится комбайнером и сейчас вместе с коллегами участвует в уборочной кампании в регионе. Аграрий украсил свой новый комбайн российским триколором.

Иван трудится комбайнером и сейчас вместе с коллегами участвует в уборочной кампании в регионе. Фото: Администрация Главы ДНР

Иван трудится комбайнером и сейчас вместе с коллегами участвует в уборочной кампании в регионе. Фото: Администрация Главы ДНР

- Уже четыре месяца я работаю на этой ласточке. Сегодня в честь праздничного события решил ее чуть приукрасить, повесил российский флаг. Пока ехал до избирательного участка, однозначно привлек внимание. Ну, почему бы не порадовать людей и себя в этот праздничный день? - говорит комбайнер.

ЛНР: Голосование на дому и попытки властей США воздействовать на экспертов

В ЛНР в Единый день голосования в некоторых районах голосовать приходят целыми улицами. Отдельное внимание уделяли гражданам, которые по состоянию здоровья проголосовать на участках не могут. К ним члены избирательных комиссий приезжают сами. Сегодня одна из таких избирательниц смогла проголосовать на дому в Первомайске. Надежда Стефановна Корнеева — ветеран Великой Отечественной войны. Члены избирательной комиссии приехали к ней домой с переносной урной, поэтому процедура голосования для ветерана прошла максимально комфортно.

В Первомайске проголосовала ветеран Великой Отечественной войны. Фото: Избирком ЛНР

Очереди перед избирательными участками в ЛНР Фото: Александра АНТОНОВА

Очереди перед избирательными участками в ЛНР Фото: Александра АНТОНОВА

Активно избиратели посещают и участки в Луганске. Сегодня свой голос отдал художественный руководитель луганского театра на Оборонной Михаил Голубович. Он голосовал на участке, организованном в родном театре.

В Луганске проголосовал худрук театра на Оборонной Михаил Голубович Фото: Александра АНТОНОВА

- Я голосовал по своей совести и любой человек должен голосовать по своей совести, ведь критиковать других со стороны легко, а принимать решения и делать гораздо сложнее. Все, кто голосует сегодня, не остается на обочине в стороне, куда оно само поведет, - сказал Михаил Голубович.

Наблюдение за выборами в ЛНР продолжают иностранные эксперты. Оказалось, власти США предпринимали попытки воздействовать на них. Об этом рассказала эксперт из Венесуэлы Ханлисберт Веласко, когда встречалась с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.

- Текст [с угрозами в адрес иностранных экспертов] был опубликован на странице Госдепартамента США за подписью [госсекретаря США Энтони] Блинкена. Это прямая угроза работе наблюдателей в процессе избирательных процедур. Мы считаем, что это односторонне-принимаемые, несправедливые и незаконные меры воздействия, - сказала эксперт.

Очереди перед избирательными участками в ЛНР Фото: Александра АНТОНОВА

Избирательные участки в республике закроются в 16.00. После этого начнется подсчет голосов.

Херсонская область: На участки приходят даже с домашними питомцами

Третий день основного голосования на 51-м стационарном участке Херсонской области проходит спокойно. За ходом выборов наблюдают активисты политических партий, общественные наблюдатели и международные эксперты из Бразилии, Индии, Исландии и Нидерландов.

- Участки работают в полном соответствии с требованиями закона, нормами и правилами, нарушений не зафиксировано, безопасность на высшем уровне, - сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Херсонской области Владимир Овчаренко.

Многие избиратели приходят семьями, трудовыми коллективами, вместе с друзьями, чтобы поддержать своих кандидатов. В Скадовске дружно командой на участок пришли сотрудники местной почты, а в Геническе – коллектив Министерства молодежной политики и спорта Херсонской области.

- С огромным удовольствием сходила сегодня на выборы, проголосовала за наше будущее, которое безусловно будет светлым, все просто и безопасно, призываю всех посетить выборные участки, - сказала начальник управления физической культуры и спорта региона Ирина Журавлева.

Супруги из Новой Каховки пришли на участок, чтобы проголосовать за будущее своих детей. Фото: Избирательная комиссия Херсонской области

В Скадовске с утра на избирательных участках было многолюдно. Фото: Избирательная комиссия Херсонской области

В Новой Каховке, которая утром 10 сентября подверглась обстрелам ВСУ, попытки Киева дестабилизировать ситуацию не увенчались успехом, жители настроены оптимистично. На участках – играет музыка, людей угощают напитками и сладостями.

- Мы пришли проголосовать за хорошую жизнь для всех наших людей, для наших детей и внуков, – сказали избиратели.

А житель Геническа Михаил Попов рано утром на участок вместо со своей любимой собакой, говорит, не смог ее оставить дома – составила ему компанию.

Михаил Попов пришел на выборы вместе со своей любимой собакой. Фото: Избирательная комиссия Херсонской области

Запорожская область: Очереди из желающих проголосовать

В ночь на 10 сентября один из избирательных участков в Запорожской области подвергся атаке украинских дронов. Отмечается, что атака была совершена с целью запугивания, чтобы сотрудники не вышли на работу. Это произошло ночью, когда в помещении не было никого из членов избирательной комиссии. Пострадавших в результате случившегося не было.

Несмотря на произошедшее, жители Запорожской области активны в реализации избирательного права. На участках даже образуются очереди из желающих проголосовать.

- На сегодняшний день все попытки украинского режима сорвать выборы, постоянные угрозы, фейки, попытки каких-то террористических актов, обстрелов, - они не привели к тому результату, которого бы они хотели - они наоборот привели к обратному население - потому что мы знаем, что наш народ не запугать, наш народ ничего не боится, наш народ идет и спокойно голосует, выбирает органы власти в Запорожской области, - цитируют в областном избиркоме первого заместителя первого заместителя губернатора Сергея Толмачева.

Как рассказал начальник ГУ МВД Запорожской области Олег Колтунов, во время проведения выборов в регионе обеспечена безопасность, нарушений общественного порядка зафиксировано не было. Отдельно он поблагодарил граждан, обращающихся в полицию, за бдительность. В случае подтверждения обращений, принимаются своевременные меры, чтобы не допустить нарушений.

Балицкий проголосовал на избирательном участке

Глава администрации Мелитополя проголосовала в Запорожской области

Глава администрации Мелитополя Галина Данильченко также приняла участие в выборах.

- Очень рада была видеть мелитопольцев, которые также пришли на избирательный участок, чтобы отдать свой голос за тех, кому они доверяют, за тех, кто будет работать на благо Запорожской области и на благо нашего Мелитополя, - написала Данильченко в своем телеграм-канале.

В городах избирательные участки будут работать до 16:00, в селах - до 14:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На выборы - прямо с полей: В день голосования аграрий из ДНР украсил свой комбайн российским триколором

В ДНР труженик села приехал на избирательный участок на комбайне (подробнее)