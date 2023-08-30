Корпус до начала демонтажных работ не прекращал свою работу и вел прием пациентов. Фото: Минстрой ДНР

В столице ДНР восстановление республиканского протезно-ортопедического центра в Донецке близится к завершению.

АКТИВНО ВЕДУТСЯ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

- В семиэтажном здании фактически завершены все демонтажные работы, проведены инженерные сети, активно ведутся отделочные работы: укладка керамической плитки, устройство полов и навесных потолков, оклейка обоев и покраска стен. В среднем можно говорить о 70% готовности семиэтажного здания, - сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ ДНР Андрей Нагайцев.

В двухэтажном корпусе демонтажные работы тоже близятся к завершению. Корпус все это время не прекращал свою работу и вел прием пациентов.

В Донецке продолжается реконструкция республиканского протезно-ортопедического центра. Фото: Минстрой ДНР

- На сегодня в здании проложены инженерные сети. Ведется шпатлевка стен, потолков, устройство полов. Выполнен ремонт двух лестничных проемов. В процессе - обустройство входной группы, - отметил Андрей Нагайцев.

ОТКРОЕТСЯ ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

«КП» сообщала, что в Донецке будут производить бионические протезы, а также откроют отделение социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья в протезно-ортопедическом центре. На его реконструкцию из Резервного фонда Президента России Владимира Владимировича Путина было выделено около миллиарда рублей.

В Донецке продолжается реконструкция республиканского протезно-ортопедического центра. Фото: Минстрой ДНР

Средства направлены на проведение комплексных строительно-монтажных работ, модернизацию оборудования. В протезно-ортопедическом центре появятся современные 3D-линии, а также оборудование для производства бионических протезов и других средств реабилитации. Планируется, что протезно-ортопедический центр сможет оказывать помощь пациентам не только из ДНР, но и соседних регионов.

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