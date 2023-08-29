Садоводы жалуются на неурожай винограда в ДНР в этом году: что к этому привело и как избежать в будущем

«Талисман» легко переносит морозы, но грибковым напастям подвержен не меньше других сортов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В этом году в ДНР у многих любителей на приусадебных участках погибает виноград. Это связано с вызванной дождями эпидемией грибковых заболеваний. О том, как вылечить кустарник и сохранить урожай винограда «КП» рассказал старший научный сотрудник лаборатории дендрологии Донецкого ботанического сада Сергей Жуков.

ЛИСТЬЯ ОПАДАЮТ, А ЯГОДЫ ЛОПАЮТСЯ

- В последние годы у винограда появилось много напастей. Мучнистая роса или оидиум (в народе - «пепельница») еще 10 лет назад довольно редко встречалась. Сейчас это грибковое заболевание начало проявляться повсеместно. Еще недавно к нам постоянно приносили грозди винограда все в сером налете мучнистой росы и спрашивали: «А что это у меня случилось?».

- Мучнистая роса: чем опасна?

- Она высасывает из листьев, лозы и гроздей винограда соки, растет за счет него. Когда мучнистая роса образуется на ягодах, то они после сильных дождей начинают лопаться и загнивают.

- Сергей Петрович, мучнистая роса массово распространилась только из-за дождей?

- Стало теплее… Мучнистая роса массово развилась, когда у нас было несколько жарких, засушливых лет подряд.

- А что в регионе в этом году?

- Сильно разгулялась ложная мучнистая роса или милдью. Это заболевание проявляется желтыми пятнами на верхней поверхности виноградных листьев. Когда влажно, снизу их еще белый налет. Если мучнистая роса на винограде развивается достаточно долго, то вторая напасть за неделю-две может оставить виноградник без листьев. Да и без урожая на этот и следующий год…

Чтобы получить такие грозди, виноград необходимо опрыскивать Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ОПРЫСКИВАТЬ КАЖДЫЕ 10-15 ДНЕЙ

- А есть сорта, которых не коснулась эпидемия?

- В этом году даже полюбившийся дончанам «Талисман» (в народе - «Кеша-1»), виноград с крупными белыми ягодами, сильно болеет. На «Лидии», которая раньше вообще никогда не болела, я тоже находил поражение ложной мучнистой росой. Не массово, но пятна есть.

- Какие признаки ложной мучнистой росы?

- И ягоды, и грозди винограда коричневеют, ссыхаются и отваливаются.

- Чем еще болеет виноград?

- Это две основные напасти. Если с ними бороться, то, в принципе, попутно и многие остальные болезни лечатся.

- Как бороться с ложной мучнистой росой?

- Традиционный способ – бордосская смесь. Это смесь медного купороса с известью. Или наша волновахская смесь. Волновахские виноградари придумали известь заменять золой из костра.

- А от другого заболевания что подойдет?

- Традиционно против мучнистой росы применяют препараты серы. Хорошо себя зарекомендовал, например, Тиовит Джет. Серой и смесями виноград опрыскивают из пульверизатора. В такие года, как этот, когда эпидемия грибковых заболеваний, обрабатывать кустарники необходимо буквально через каждые 10-15 дней.

НАЛЕТ С ГРОЗДЕЙ МОЖНО УДАЛИТЬ

- Как еще лечат виноград?

- Есть системные препараты: химия, которая обычно продается для любителей, Топаз, Ордан и другие. Некоторые ухитряются покупать ее в более крупных упаковках. Где-то у фермеров перехватывать… Там больше гарантий, что препарат окажется не поддельным и не с просроченным сроком годности. Системные препараты более эффективно действуют. При их использовании лекарство проникает вглубь растения, распределяется по тканям и длительное время (до трех недель) поддерживает виноград в защищенном состоянии. Например, такой препарат как «Квадрис» действует одновременно на обе болезни.

Чтобы получить такие грозди, виноград необходимо опрыскивать Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Какие ошибки могут допустить новички при опрыскивании?

- Если традиционными препаратами опрыскивать, то желательно те части, где болезни поселяются. Ложная мучнистая роса проникает с нижней стороны листа - бордосской смесью обязательно нужно ее опрыскать. При другом основном заболевании лучше покрыть все поверхности. Системные препараты растениям дают более надежную защиту.

- Как опрыскивать для профилактики?

- В первый раз нужно обработать виноград перед цветением (в Донецке кустарник цветет с 5 по 20 июня), второй – после. Это конец июня - начало июля. А потом регулярно через две-три недели.

- Есть ли смысл спасать пораженный грибком виноград?

- В запущенных случаях иногда проще удалить пораженные грозди. А если виноград поражен незначительно, то еще можно побороться.

Если ягоды винограда целы, то налет на них можно удалить народными средствами, к примеру, с помощью раствора марганцовки или перекиси водорода. Некоторые для этого используют серебряную воду.

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