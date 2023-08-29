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Общество29 августа 2023 9:10

Как в Донбассе выращивают одну из самых древних культур – виноград

Климат в ДНР из-за глобального потепления стал более благоприятным для выращивания винограда
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Чтобы получить такие грозди, виноград необходимо опрыскивать

Чтобы получить такие грозди, виноград необходимо опрыскивать

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донбассе уже многие годы выращивают одну из самых древних культур - виноград. В Донецком ботаническом саду этим занимаются профессионально. Корреспондент «КП» побывал там и разузнал, что специалисты лаборатории дендрологии ботсада исследуют акклиматизацию сортов, сроки созревания, качество урожая, размер ягод и гроздей. Приводим фрагмент интервью со старшим научный сотрудником лаборатории дендрологии Донецкого ботанического сада Сергеем Жуковым.

КЛИМАТ ПОЧТИ КАК НА ЮГЕ

- Сергей Петрович, подходит ли наш климат для выращивания виноградной лозы?

- Абсолютно. Виноград в Донбассе выращивается еще со времен древних греков Приазовья. В Донецке тоже практически в каждом дворе растет виноград.

Климат последние десятилетия менялся в сторону улучшения условий для винограда. Если раньше у нас вызревали средние сорта, то сейчас постоянно вызревают – и поздние. То же «Ркацители», «Молдова»... А еще 20-25 лет назад «Молдова» могла не дозреть, часть ягод оставались зелеными.

«Талисман» легко переносит морозы, но грибковым напастям подвержен не меньше других сортов

«Талисман» легко переносит морозы, но грибковым напастям подвержен не меньше других сортов

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ЛЮБИТ ЗАЩИЩЕННЫЕ ОТ ВЕТРА МЕСТА

- А как лоза переносит заморозки?

- Раньше в донецком крае часто были сильные морозы – доходило до минус 30 и более градусов. Так последний раз было зимой 2006-го. Мы уже 15 лет без таких морозов. Сейчас зимой до минус 24-25 градусов (местами может быть чуть больше). В принципе, это уже многие столовые сорта винограда выдерживают.

«Талисман» легко переносит морозы, но грибковым напастям подвержен не меньше других сортов

«Талисман» легко переносит морозы, но грибковым напастям подвержен не меньше других сортов

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Какие сорта нужно укрывать на зиму?

- Сейчас многие насадили столовых сортов винограда. На рынках говорят, мол, «не укрывной, не болеет» и тому подобное. Лишь бы продать. Да, есть сорта, более-менее устойчивые. Например, тот же «Талисман», у него минус 25 градусов морозостойкости. В городе, в защищенном месте от ветра, например, у южной стены дома, сарая или у ограды, обращенной к югу, последние 15 лет он спокойно зимует. В своем же большинстве крупноплодный столовый виноград для того, чтобы у него сберечь лозу, нужно на зиму укрывать.

Виноград в Донбассе плодоносит весь сентябрь

Виноград в Донбассе плодоносит весь сентябрь

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

БОИТСЯ ТЕНИ И ЗАСУХИ

- Насколько кустарник зависит от влаги?

- Виноград не самая требовательная к влаге культура. Тем более, во время созревания он может быть на довольно низком уровне влагообеспеченности. Главное, не так, чтобы засыхал. На качестве урожая это только благоприятно скажется.

- Как виноград выращивать правильно?

- Многие выращивают виноград, особо не задумываясь о том, как это делать правильно. У нас часто это в виде навесов для защиты от солнца и попутно еще и виноград. А при этом тень от построек на приусадебном участке не должна продолжительное время падать на кусты, это отрицательно влияет на развитие растений. Даже кратковременное затенение вызывает резкое снижение урожая.

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