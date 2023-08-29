Как в Донбассе выращивают одну из самых древних культур – виноград

Чтобы получить такие грозди, виноград необходимо опрыскивать Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донбассе уже многие годы выращивают одну из самых древних культур - виноград. В Донецком ботаническом саду этим занимаются профессионально. Корреспондент «КП» побывал там и разузнал, что специалисты лаборатории дендрологии ботсада исследуют акклиматизацию сортов, сроки созревания, качество урожая, размер ягод и гроздей. Приводим фрагмент интервью со старшим научный сотрудником лаборатории дендрологии Донецкого ботанического сада Сергеем Жуковым.

КЛИМАТ ПОЧТИ КАК НА ЮГЕ

- Сергей Петрович, подходит ли наш климат для выращивания виноградной лозы?

- Абсолютно. Виноград в Донбассе выращивается еще со времен древних греков Приазовья. В Донецке тоже практически в каждом дворе растет виноград.

Климат последние десятилетия менялся в сторону улучшения условий для винограда. Если раньше у нас вызревали средние сорта, то сейчас постоянно вызревают – и поздние. То же «Ркацители», «Молдова»... А еще 20-25 лет назад «Молдова» могла не дозреть, часть ягод оставались зелеными.

«Талисман» легко переносит морозы, но грибковым напастям подвержен не меньше других сортов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ЛЮБИТ ЗАЩИЩЕННЫЕ ОТ ВЕТРА МЕСТА

- А как лоза переносит заморозки?

- Раньше в донецком крае часто были сильные морозы – доходило до минус 30 и более градусов. Так последний раз было зимой 2006-го. Мы уже 15 лет без таких морозов. Сейчас зимой до минус 24-25 градусов (местами может быть чуть больше). В принципе, это уже многие столовые сорта винограда выдерживают.

«Талисман» легко переносит морозы, но грибковым напастям подвержен не меньше других сортов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Какие сорта нужно укрывать на зиму?

- Сейчас многие насадили столовых сортов винограда. На рынках говорят, мол, «не укрывной, не болеет» и тому подобное. Лишь бы продать. Да, есть сорта, более-менее устойчивые. Например, тот же «Талисман», у него минус 25 градусов морозостойкости. В городе, в защищенном месте от ветра, например, у южной стены дома, сарая или у ограды, обращенной к югу, последние 15 лет он спокойно зимует. В своем же большинстве крупноплодный столовый виноград для того, чтобы у него сберечь лозу, нужно на зиму укрывать.

Виноград в Донбассе плодоносит весь сентябрь Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

БОИТСЯ ТЕНИ И ЗАСУХИ

- Насколько кустарник зависит от влаги?

- Виноград не самая требовательная к влаге культура. Тем более, во время созревания он может быть на довольно низком уровне влагообеспеченности. Главное, не так, чтобы засыхал. На качестве урожая это только благоприятно скажется.

- Как виноград выращивать правильно?

- Многие выращивают виноград, особо не задумываясь о том, как это делать правильно. У нас часто это в виде навесов для защиты от солнца и попутно еще и виноград. А при этом тень от построек на приусадебном участке не должна продолжительное время падать на кусты, это отрицательно влияет на развитие растений. Даже кратковременное затенение вызывает резкое снижение урожая.

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