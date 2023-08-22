В Шахтерске и на Саур-Могиле в ДНР развернули изготовленный в Саратовской области 120-метровый флаг России

На Саур-Могиле развернули 120-метровый флаг России Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В День Государственного флага Российской Федерации при поддержке Комитета многодетных семей в Донецкую Народную Республику из Саратовской области доставили 120-метровый флаг РФ. Днем, 22 августа, триколор развернули на дополнительной трассе парка культуры и отдыха «Юбилейный».

- Лучшим ответным подарком для нас было, когда мимо проезжали наши доблестные защитники, сигналили и кричали «Спасибо!», - рассказывает директор Комитета многодетных семей Ирина Алешина. - Данное мероприятие прошло при поддержке нашей организации Комитета многодетных семей и наших Саратовских коллег, которые изготовили флаг размером 120 на 4,5 метра и доставили его в ДНР.

На Саур-Могиле развернули 120-метровый флаг России Фото: Иван ЖИЛЯК

А вечером огромный флаг России был развернут на Саур-Могиле.

- Для каждого жителя нашей страны – это знаковое место, - говорит Ирина Алешина. - Это место, где мы должны чтить память, где мы должны продолжать историю наших предков, нести ее с честью и достоинством.

На Саур-Могиле развернули 120-метровый флаг России Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На Саур-Могиле развернули 120-метровый флаг России Фото: Иван ЖИЛЯК

Напомним, что новые регионы впервые отмечают День флага России в составе большой Родины. К этой дате в Донецке активисты приурочили автопробег, который стартовал из парка Ленинского Комсомола. Десятки автомобилей с триколорами отъехали от подножья монумента «Твоим освободителям, Донбасс!» и проехали по городам Республики.

Также на вершине легендарной Саур-Могилы активисты развернули 13-метровый флаг России. В акции в честь Дня российского флага приняли участие активисты общественного движения «Донецкая Республика» и представители Общественной палаты ДНР.

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