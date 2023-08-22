«Для нас это особенный праздник»: Донбасс впервые отмечает День флага России в составе большой Родины

Десятки автомобилей с триколорами проехали по городам Республики. Фото: Александр Паршин

Новые регионы впервые отмечает День флага России в составе большой Родины. К этой дате активисты приурочили автопробег, который стартовал из парка Ленинского Комсомола. Десятки автомобилей с триколорами отъехали от подножья монумента «Твоим освободителям, Донбасс!» и проехали по городам Республики.

Десятки автомобилей с триколорами проехали по городам Республики. Фото: Александр Паршин

- Для нас - для Донбасса - День флага России – это особенный праздник. Теперь это флаг страны, в которой мы живем, - говорит дончанин Андрей Соболев.

Десятки автомобилей с триколорами проехали по городам Республики. Фото: Александр Паршин

- Мы выходили на улицы с этим флагом в 2014 году, когда твердо выступили против киевской хунты. Мы верили в то, что станем частью России, - вспоминает жительница Донецка Екатерина. – Этот праздник, несмотря на то, что частью России мы стали только год назад, мы отмечали всегда.

Десятки автомобилей с триколорами проехали по городам Республики. Фото: Александр Паршин

Поздравляя жителей с праздником, врио Главы Донецкой Народной Республики отметил, что флаг нашей страны – это символ единства русского народа, его великой истории и наших будущих свершений.

Десятки автомобилей с триколорами проехали по городам Республики. Фото: Александр Паршин

- Во время испытаний для жителей Донбасса российский флаг обрел особый смысл, вдохновил на утверждение исторической правды, стал знаменем основополагающего выбора. Он дорог и ценен каждому из нас как неотъемлемая часть Большой Родины, - отметил Пушилин. - В этот день мы испытываем особенное чувство гордости за то, что живем в многонациональной и богатой стране, где каждый из нас может найти свое место и внести свой вклад в защиту и развитие России.

Десятки автомобилей с триколорами проехали по городам Республики. Фото: Александр Паршин

Руководитель Республики поздравил всех жителей Донбасса с праздником и пожелал скорейшей Победы, счастья, мира и благополучия под защитой флага России!

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обстановка в зоне СВО на Донецком направлении 22 августа 2023: Противник несет большие потери в живой силе

Вооруженные силы России сбили самолет Су-25 ВСУ и уничтожили несколько артиллерийских установок стран НАТО (подробнее)