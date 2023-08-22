Российская армия наносит огневое поражение противнику по всем направлениям. Фото: НМ ДНР

Вооруженные Силы Российской Федерации успешно отразили три атаки противника под Донецком, нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное, сбили самолет и десятки беспилотников. Об успехах в зоне спецоперации рассказали в Министерстве обороны РФ.

УСПЕШНО ОТРАЖЕНЫ ТРИ АТАКИ ПОД ДОНЕЦКОМ

- На Донецком направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Южная», ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражены три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики, - сообщает Министерство обороны РФ.

По данным Минобороны за сутки потери противника составили до 225-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы: «Мста-Б» и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

НАНЕСЛИ ПОРАЖЕНИЕ В РАЙОНАХ СТАРОМАЙОРСКОЕ И УРОЖАЙНОЕ

На Южно-Донецком направлении подразделения российской группировки войск «Восток» при поддержке оперативно-тактической авиации и огня артиллерии нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное.

- Потери противника на данном направлении составили до 110-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки: AS-90 «Braveheart» производства Великобритании и «Нона-С», а также артиллерийская система М777 производства США, - сообщает Министерство обороны РФ.

СБИТЫ САМОЛЕТ И ДЕСЯТКИ БЕСПИЛОТНИКОВ

На Красно-Лиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», при поддержке штурмовой и армейской авиации, отражены две атаки противника в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР.

Кроме того, нанесено огневое поражение подразделениям 42-й, 63-й и 67-й механизированных, а также 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка, Серебрянка и Григоровка ДНР.

Уничтожено до 75-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Старорайское ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «Ураган» и HIMARS.

Кроме того, уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов, часть из них над территорией ДНР в районах населенных пунктов Красная Поляна, Берестовое, Степное, Горловка.

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