Верховный суд ДНР вынес приговор трем военнослужащим «Азова»* за расстрел автомобиля с мирными жителями в Мариуполе

В Верховном суде вынесен приговор военнослужащим «Азова»* Фото: ВС ДНР

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор военнослужащим отряда специального назначения «Азов»* 26-летнему Андрею Клементовичу, 24-летнему Ивану Мельниковичу и 31-летнему Артуру Сивицкому, которые покушались на убийство мирных жителей в Мариуполе в марте прошлого года. Об этом «КП» сообщили в Прокуратуре ДНР.

ВЫПОЛНЯЛИ ПРИКАЗ

В суде установлено, что тогда они и другие военнослужащие «Азова»* получили приказ командования обеспечить круговое блокирование территории Мариуполя с применением огнестрельного оружия, препятствовать свободному выходу людей из города, убивать свободно передвигавшихся вблизи от боевых позиций мирных жителей, а также всех тех, кого заподозрили в содействии вооруженным силам ДНР и России.

ОТКРЫВАЛИ ОГОНЬ ИЗ АВТОМАТОВ

- Выполняя приказ, осужденные на автомобиле стали передвигаться по Мариуполю и на проспекте Карпова заметили двигающийся гражданский автомобиль с двумя мужчинами, после чего открыли по нему огонь, произведя не менее 52 выстрелов из автоматов Калашникова. В результате двое мужчин получили ранения разной степени тяжести. После чего, осужденный Клементович 3 апреля 2022 года находясь вблизи жилого дома по улице Первая Слободка, заметив гражданского мужчину, шедшего по улице, открыл по нему огонь и произвел не менее трех выстрелов из автомата Калашникова. Получившему ранение мужчине удалось избежать смерти благодаря местным жителям, которые помогли ему укрыться от огня в безопасном месте и оказали первую медицинскую помощь, - говорится в сообщении Прокуратуры ДНР.

Осужденные признаны виновными по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти и «Применение запрещенных средств и методов ведения войны». Их приговорили к отбыванию наказания в исправительной колонии строгого режима. Клементовича к 20 годам лишения свободы, а Мельниковича и Сивицкого - к 18-ти (каждого).

*Запрещенная в РФ организация.

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