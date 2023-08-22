13-метровый флаг России развернули на вершине легендарной Саур-Могилы

Флаг размером 9 на 13 метров был развернут на вершине кургана у подножия статуи советского солдата. Фото: ОД «ДР»

13-метровый флаг России сегодня развернули на вершине легендарной Саур-Могилы. В акции в честь Дня российского флага приняли участие активисты общественного движения «Донецкая Республика» и представители Общественной палаты ДНР. Об этом сообщили ОД «Донецкая Республика».

- Российский флаг – это символ непокоренного Донбасса в составе России, - заявил один из участников акции сотрудник центрального исполкома ОД «ДР» Александр Кулугин.

Флаг размером 9 на 13 метров был развернут на вершине кургана у подножия статуи советского солдата.

Флаг размером 9 на 13 метров был развернут на вершине кургана у подножия статуи советского солдата. Фото: ОД «ДР»

Ранее сегодня по центральным улицам Донецка, Макеевки и Харцызска в честь Дня флага РФ состоялся автопробег. Он стартовал от мемориального комплекса освободителям Донбасса и объединил десятки автомобилистов из разных городов региона.

В Мариуполе на центральной площади города развернули 100-метровый триколор. Многие жители Мариуполя и других городов ДНР в честь праздника вывесили флаги на свои автомобили, окна квартир.

Напомним, что легендарный курган Саур-Могила стал центром противостояния советских воинов с гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны. С этого места начиналось освобождение от нацистов всего Донбасса в 1943 году. В 2014-м за высоту сражались воины ополчения с ВСУ, в результате чего мемориал был фактически уничтожен. В 2022 году по поручению Президента России Владимира Путина мемориальный комплекс был восстановлен. Церемония открытия состоялась в 79-ю годовщину со Дня освобождения Донбасса от фашистских захватчиков.

День Государственного флага РФ — один из официальных праздников в стране. Установлен в 1994 году указом Президента России и отмечается 22 августа. Республика в этом году впервые встречает праздник как полноправный субъект РФ.

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