На центральной площади Мариуполя развернули 100-метровый флаг России

Донбасс впервые отмечает День флага России в составе большой Родины. В Донецке к празднику приурочила автопробег, а в Мариуполе на центральной площади города в ознаменование единства развернули 100-метровый триколор.

- Он побывал во многих горячих точках и везде символизировал славу России и крепкую дружбу ее народов, - отметил мэр города Олег Моргун. - Под флагом России дружной семьей живут представители многих народов, которые невзирая на культурные и религиозные различия всегда приходят на помощь друг другу в трудную минуту.

На центральной площади Мариуполя развернули 100-метровый флаг России

На центральной площади Мариуполя развернули 100-метровый флаг России

Также на площади провели торжественное собрание ко Дню Государственного флага Российской Федерации. К руководству городской и районных администраций, активистам МГЕР, «Волонтерской Роты» и «Юнармии» присоединились представители Федерального агентства по делам национальностей.

- Полностью согласен с куратором культурно-гуманитарной акции «Народы вместе – сквозь года!», председателем Волгоградской областной общественной организации развития культуры «Дом Дружбы» Казбеком Фарниевым в том, что Мариуполь стал ярким примером такого братства и взаимовыручки всех национальностей Большой России, - отметил Моргун.

На центральной площади Мариуполя развернули 100-метровый флаг России

На центральной площади Мариуполя развернули 100-метровый флаг России

Многие жители Мариуполя в честь празднования Дня флага России вывесили флаги на свои автомобили, окна квартир.

- Для нас это важный праздник, так как флаг России – это флаг нашей страны, который нас объединяет. Многие годы мы мечтали, что рано или поздно это случиться, так и стало, Мариуполь – Россия, с праздником! – говорит мариупольчанка Оксана Анохина.

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