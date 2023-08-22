У жителей ДНР появилась новая угроза - неразорвавшиеся кассетные боеприпасы ВСУ

Неразорвавшийся элемент кассетного снаряда. Фото: Личный архив сапера «Багдад»

Каждый день города и районы ДНР подвергаются дистанционному минированию со стороны ВСУ и обстреливаются кассетными боеприпасами. Не все взрывоопасные «подарки» срабатывают, но от этого они становятся только опаснее.

Кассетные снаряды – очень коварная вещь, опаснее мины «Лепесток». Это наглядно показала трагедия 18 августа: коммунальщики сели отдохнуть под деревом по ул.Тренева в Донецке и сверху на них упал висевший там не сработавший суббоеприпас (так правильно называются взрывные устройства, которыми начинены кассетные снаряды и ракеты).

Так выглядят фрагменты АТ-2. Рядом может быть целая взведенная мина. Фото: Личный архив сапера «Багдад»

В результате трое мужчин погибли, один получил тяжелые ранения.

А 21 августа в Донецке в результате детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса по ул. Артёма, 169а был ранен 37-летний мужчина. Это центр города!

Таким образом, для жителей ДНР крайне важно правильно себя вести при столкновении с кассетным боеприпасом или дистанционно установленной миной.

Противотанковая мина АТ2-на боку. Фото: Личный архив сапера «Багдад»

Для начала расскажем, как выглядит суббоеприпас производства США – это нечто вроде стальной банки, от которой тянется лента. Вид ПФМ-1 «Лепесток» уже всем известен, а вот если вы видите цилиндр на ножках, от которого вверх или вбок смотрит антенна – это суббоеприпас против танков: дистанционно устанавливаемая мина АТ-2 (немецкая нумерация DM1399), которую также разбрасывают с помощью кассет.

Семь советов от опытного сапера с позывным «Багдад».

1. Если разрыв (раскрытие) кассеты произошло рядом - быть предельно осторожным и не паниковать!

2. Не подходить к подозрительным предметам, не брать их в руки.

Суббоеприпас от РСЗО «Смерчь». Фото: Личный архив сапера «Багдад»

3. При обнаружении любых подозрительных предметов сообщить в МЧС, желательно до приезда спасателей не подпустить других людей к опасному или подозрительному предмету (лучше принять за мину консервную банку, чем наоборот).

4. Если кассета раскрылась над вашим домом, земельным участком – на улицу не выходить. Оповестите МВД и МЧС.

5. Если раскрытие кассеты застало на улице, быть аккуратным, не заходя в траву и не подходя к минам (суббоеприпасам) выйти из зоны поражения. Или спрятаться в подвале или подъезде.

6. Если раскрытие кассеты произошло, когда вы ехали на автомобиле, нужно остановиться и не покидая транспортное средство позвонить в МВД и МЧС. Если вы продолжите движение, есть вероятность, что автомобилем активируете противотанковые мины типа AT-2 или заденете неразорвавшуюся начинку кассеты. Даже «Лепесток» сильно повредит автомобилю колесо.

АТ2 в штатном взведенном положении. Фото СЦКК

7. Если в сводках писали, что в таком-то районе разрывались кассетные боеприпасы – ни шагу с тротуара! Если пришлось идти в опасной зоне, постоянно смотрите под ноги!

- Опасное расстояние при самоликвидации мины ПФМ-1 («Лепесток») около 1 метра, AT-2 - больше 30 метров. Мина противотанковая (с магнитным взрывателем) и некоторые люди думают, что опасны такие мины только для бронетехники (это вредный миф). В реальности, при самоликвидации они могут поразить человека осколками своего корпуса на дистанции больше 30 метров. Сработать мина также может и от проезжающего рядом автомобиля, - предупреждает сапер «Багдад».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уссурийские десантники дронами-камикадзе уничтожают боевиков ВСУ под Артемовском

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения живой силы противника в блиндажах и специальных укрытиях (подробнее)