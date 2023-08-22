Уссурийские десантники дронами-камикадзе уничтожают боевиков ВСУ под Артемовском

FPV-дроном управляют два оператора. Фото: скриншот с видео Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры боевого применения подразделениями Уссурийских десантников FPV-дронов камикадзе на южном фланге Артемовского направления в районе Клещеевки.

УНИЧТОЖЕНИЕ ЖИВОЙ СИЛЫ В УКРЫТИЯХ

- В ходе проведения специальной военной операции, при уничтожении скоплений украинских формирований в укрытиях, расположенных в лесопосадках, подразделения БпЛА Приморских десантников активно применяют FPV-дроны коптерного типа. Расчет БпЛА выдвигается в заданный район, откуда осуществляет подготовку и запуск дрона-камикадзе. В расчет входит оператор, который управляет им, используя специальные VR-очки, определяя цель, которую необходимо уничтожить. Помощник оператора осуществляет непосредственно запуск FPV-дрона и отслеживает по карте направление его полета, ориентирует оператора и корректирует его работу, - говорится в сообщении Минобороны России.

«ПРЕСЛЕДУЮТ ДВИЖУЩУЮСЯ ЦЕЛЬ НА ОЧЕНЬ ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ»

Дроны-камикадзе представляет собой простую конструкцию спортивного дрона: четыре винта, четыре небольших двигателя, массивная аккумуляторная батарея и главный элемент этого дрона-камикадзе – специальная емкость, заполненная поражающими элементами, начиненная пластидам и снаряженная взрывателем, также могут использоваться головные части гранат от РПГ.

Преимуществом FPV-дрона перед обычными квадрокоптерами является удобная для оператора ориентация в пространстве и возможность легко проходить маршрут или преследовать движущуюся цель на очень высокой скорости, превышающей 140 км/ч. Поэтому их трудно обнаружить и перехватить, они высокоманевренные и дают максимальный уровень контроля оператору. Это позволяет с максимальной эффективностью применять их для уничтожения движущихся целей, а также уничтожать живую силу в блиндажах и специальных укрытиях.

АНТИДРОНОВОЕ РУЖЬЕ БЕССИЛЬНО

- В отличие от обычного коптера, у него нет модуля связи со спутником. Антидроновое ружье против него бессильно. Ведем коптер на минимальной высоте. Видео обрывается, когда дрон превращается в снаряд и на огромной скорости врезается во вражеские позиции. Оператор квадрокоптера, работающий в паре фиксирует поражение цели, - говорит оператор FPV-дрона (позывной «Танцор»).