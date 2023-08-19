Обстановка в зоне СВО на Донецком направлении 19 августа 2023: Большие потери в живой силе противника, сбит штурмовик ВСУ

Российские военнослужащие продвигаются благодаря профессиональным и слаженным действиям. Фото: Архив «КП»

ОБСТАНОВКА В ЗОНЕ СВО НА ДОНЕЦКОМ НАПРАВЛЕНИИ 19 АВГУСТА 2023

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке штурмовой и армейской авиации за сутки успешно отразила три атаки ВСУ в районах Авдеевки, Берестового и Марьинки.

- Потери противника составили до 220-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», - сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Также сообщается, что в районах Дылеевки, Дзержинска и Новопокровского уничтожены три пункта боепитания подразделении ВСУ.

НАНЕСЛИ ПОРАЖЕНИЕ ВСУ В РАЙОНАХ УРОЖАЙНОГО И СТАРОМАЙОРСКОГО

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили атаку противника в районе Никольского, а также нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского.

- В результате боев за сутки уничтожены до 210-ти украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

ОТРАЗИЛИ ЕЩЕ ДВЕ АТАКИ

На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки противника в районах Григоровки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР).

В Министерстве обороны отметили, что за сутки уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа. Истребительной авиацией ВКС России в районе Веролюбовки сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.

Ранее артиллеристы Тульского соединения ВДВ точным ударом уничтожили зенитно-артиллерийскую установку ВСУ на Северском направлении.

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