Артиллеристы Тульского соединения ВДВ точным ударом уничтожили зенитно-артиллерийскую установку ВСУ на Северском направлении

После пристрелки артиллеристы нанесли точный удар по противнику. Фото: МО РФ

Артиллеристы Тульского гвардейского соединения ВДВ точным ударом уничтожили зенитно-артиллерийскую установку ВСУ на Северском направлении. Минобороны России публикует кадры боевой работы расчета 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» десантников в зоне проведения СВО.

Десантники ведут контрбатарейную борьбу расчетами гаубиц «Гиацинт-Б», нанося удары по выявленным огневым позициям украинских нацистов, пытающихся закрепиться в лесопосадках, их командно-наблюдательным пунктам и средствам ПВО, прикрывающим с свои подразделения от наших средств воздушного поражения. Для уничтожения позиций ВСУ используются 152-мм боеприпасы фугасного действия.

Командир огневого взвода позывной «Моряк» рассказал о работе артиллеристов в зоне СВО. Фото: МО РФ

Десантники, проведя воздушную разведку, беспилотным летательным аппаратом «Зала», вскрыли замаскированные позиции ВСУ и передали информацию на командный пункт артиллерии.

Расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» нанесли удар по выявленным позициям противника, уничтожив зенитно-артиллерийскую установку ЗУ-23 украинских формирований, спрятанную в лесопосадке.

Командир огневого взвода позывной «Моряк» уже год находится в зоне СВО.

- Ребята молодцы, выполняют боевые задачи днем и ночью. Бывает, сутками работаем. За это время мы притерлись друг к другу, теперь как одна большая семья, - рассказал «Моряк».

Он отметил, что результативность стрельбы зависит от точности разведданных, а также расчетных данных, которые устанавливают командир и наводчик орудия. После подготовки следует пристрелка и потом уничтожение цели.

- Пока мы не очистим от нечисти Донбасс, мы отсюда не уйдем, - заявил комвзвода.

Наводчик орудия позывной «Витязь» отметил, что точность стрельбы достигается характеристиками гаубицы. Фото: МО РФ

Наводчик орудия позывной «Витязь» подчеркнул, что точность стрельбы из «Гиацинт-Б» достигается также характеристиками гаубицы.

- Эта пушка считается снайпером по точности стрельбы, хотя она еще с советских времен, - сказал наводчик.

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