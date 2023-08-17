Десантники из Уссурийска точным огнем из минометов «Василек» уничтожили украинских боевиков в районе Клещеевки под Артемовском

Минометы «Василек» наносят огневое поражение врагу темповым огнем по 4 мины. Фото: МО РФ

В районе Клещеевки на Артемовском направлении успешно уничтожают укрепления, живую силу и технику ВСУ расчеты автоматических минометов «Василек» Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ. Минобороны России публикует кадры боевой работы расчета 82-мм автоматического миномета «Василек».

- В районе Клещеевки мы выполняем задачи по огневому поражению и уничтожению украинских националистов. Противник ежедневно предпринимает попытки нанести поражение нашим войскам, которые находятся в активной обороне. Но ничего из этого не выходит. Благодаря нашим действиям ВСУ несут большие потери в живой силе и технике, - рассказал командир 82-мм автоматического миномета «Василек» позывной «Ардон».

Командир миномета «Василек» позывной «Ардон» рассказал об успешных действиях минометчиков. Фото: МО РФ

Минометы «Василек» наносят огневое поражение врагу темповым огнем по 4 мины. Один такой миномет способен уничтожить противника на участке местности до 600 метров, поэтому он является для него приоритетной целью.

Минометчики используют тактику «кочующее орудие» - огневая позиция после стрельбы постоянно меняется. Таким образом, удается избежать ненужных потерь при ответном огне со стороны украинских войск.

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