Кадры боевой работы расчета ПТРК «Корнет»: Под Артемовском на дальних рубежах противотанкисты ВДВ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ

Задачи противотанкисты выполняют, находясь в лесополосе или в домах. Фото: МО РФ

Ивановские противотанкисты ВДВ уничтожили опорный пункт с противником, а также наблюдательный пункт ВСУ к северу от Артемовска.

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» ивановских десантников по уничтожению засевшей в опорном пункте пехоты противника, оборудованном в лесопосадке, и наблюдательного пункта ВСУ, оборудованного на вышке связи.

К северу от Артемовска наблюдатели с помощью средств объективного видеоконтроля, обнаружили в лесопосадке укрытую в опорном пункте пехоту украинских формирований, а также наблюдательный пункт на вышке связи.

Получив задачу на ее уничтожение, расчет ПТРК «Корнет» оперативно выдвинулся в указанный район для уничтожения цели. Осуществив пуски управляемых ракет, ивановские десантники уничтожили опорный пункт и личный состав противника, находившийся в нем, а также наблюдательный пункт ВСУ.

После поражения объектов противника, расчет свернулся и сменил огневую позицию, чтобы избежать ответного огня со стороны подразделений ВСУ.

Оператор ПТРК «Корнет» позывной «Ракета» рассказал о боевой работе противотанкистов. Фото: МО РФ

Оператор ПТРК «Корнет» позывной «Ракета» рассказал о боевой работе противотанкистов.

- Задачи мы выполняем, находясь в лесополосе или в домах. Мы должны не допустить подходящую технику противника. Ракета бьет на четыре километра. Как показывает практика, танки горят. Точность поражения 90 процентов, - отметил оператор ПТРК.

Он сообщил, что также противотанкисты отрабатывают по скрытым блиндажам при их обнаружении. Цели выявляют с помощью квадрокоптеров и других средств разведки.

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