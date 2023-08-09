Прямое попадание в дом, под завалами погибли ребенок и женщина: Последствия обстрела ВСУ Петровского района Донецка 9 августа 2023

Спасатели разбирают завалы дома в Петровском районе Донецка
Фото: Иван ЖИЛЯК
9 августа в Петровском районе Донецка в результате прямого попадания снаряда ВСУ в двухэтажку погибла 4-летняя девочка.
Спасатели разбирают завалы дома в Петровском районе Донецка
Фото: Иван ЖИЛЯК
- По злой воле украинских карателей погибла девочка 2019 года рождения. Вражеский снаряд прилетел в Петровский район на улицу Осоавиахима. Царствие небесное маленькому Ангелу! – рассказал в своем телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.
На месте трагедии работают сотрудники МЧС.
Спасатели разбирают завалы дома в Петровском районе Донецка
Фото: Иван ЖИЛЯК
Спасатели разбирают завалы дома в Петровском районе Донецка
Фото: Иван ЖИЛЯК
- По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района по улице Осоавиахима погибла женщина 1952 года рождения. Тело пока находится под завалами. Кроме того, ранения получили мужчина 1955 года рождения и женщина 1960 года рождения, - сообщил донецкий градоначальник.
Спасатели разбирают завалы дома в Петровском районе Донецка
Фото: Иван ЖИЛЯК
Ранее в результате обстрела Киевского района города на улице Депутатской ранен 30-летний мужчина. Утром украинские боевики обстреляли Донецк из 155-го калибра.
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