Кормить или не кормить бездомных собак: мнения донецкого ученого и зоозащитницы

На улицах все больше собачьих стай Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проблема бесхозяйных животных стоит в нашей Республике очень остро. Стаи собак повсюду и случаи нападения на людей, в том числе неспровоцированные, случаются часто. А попытки отлова сопровождаются нешуточными драками с кормильцами.

Донецкий ученый, кандидат биологических наук Владимир Еремеев рассказал «Комсомолке», почему вот уже много месяцев ситуация только ухудшается.

Попрошайничество как стратегия поведения

- Бродячих собак действительно стало больше?

- Их нельзя назвать в полном смысле бродячими, они стайные и своя территория у них есть. Точнее будет охарактеризовать их как безнадзорные. Да, их очень много и численность, судя по косвенным данным, растет.

- Животные стали агрессивнее?

- В целом, да. Ужесточение конкуренции между собаками за еду и территорию делает их злее. Кроме того, добавился такой фактор, как жаркая погода. Я категорический противник кормления бесхозяйных собак, но вот воду для них оставлять нужно из соображений гуманности.

Собаки без хозяина встречаются повсюду Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

- А почему кормить нельзя? Животные ведь тоже чувствуют голод, страдают.

- Во-первых, что они чувствуют, мы не знаем. Попрошайничество – это прежде всего стратегия получения пищи и псы этому учатся также, как и люди – у старших взрослых. У животного может быть плотно набит живот, но оно все равно будет выпрашивать пищу. Просто у него такая стратегия взаимодействия с человеком.

Во-вторых, подкармливая собак, вы создаете проблему окружающим. Пес привык, что ему приносят еду в определённое время. Вы заболели, уехали отдыхать или просто заняты и забыли. Животное будет ждать и нервничать, а нервное животное, как правило, агрессивно. Будут попытки получить еду от других взрослых и, самое опасное, от детей. Ребенок испугается, попробует убежать – и может повториться трагедия в Оренбурге, когда стая собак загрызла ребенка.

В-третьих, давая пищу собаке, вы вмешиваетесь в природу. Решили проявить заботу – не забудьте об ответственности. Теперь этот пес и его поведение на вашей совести.

И в-четвертых – там, где хорошо кормят, собак становится больше. Они размножаются, к стае у «хлебного места» прибиваются молодые самки. Могут и активного самца принять, чтобы помогал отбиваться от стай-конкурентов. А агрессивный «друг человека» может как следует покусать. Примеров вокруг тысячи.

Опасны средние и крупные породы

- Но ведь люди сами выбрасывают питомцев. Значить, должны о них заботиться.

- Это распространённый миф, многие безнадзорные собаки рождены на свободе. Другое дело, что в ДНР действительно непропорционально много брошенных собак, но и они далеко не всегда домашние.

ВСУ ведут обстрелы, помимо домов горят склады, разрушаются нежилые помещения, сараи, шахтные дворы, гаражные кооперативы и т.д. Там везде были свои стаи, которые утратили территорию и кормильцев. Так называемых «опекунов» (регулярно выносящим корм животным) среди нас от 5 до 10%, но этого хватает для непрерывного роста численности четвероногих беспризорников.

Стаи идут в многоэтажную застройку и ночами там разворачиваются настоящие баталии. Прямо к домам выходят псы, которые если и видели людей, так очередного сторожа, да случайного работягу. Такие очень агрессивны и непредсказуемы, особенно на чужой территории.

- Какие собаки наиболее агрессивны?

- Если не брать бойцовские породы и отдельных нарушенных особей (в животном мире есть свои «маньяки»), то опасны почти все средние и крупные псы, если рядом самка в пору «течки» и идет «собачья свадьба» (самцы конкурируют за право спариться). Также нападают самки, если вы приблизились к логову со щенками (самого логова вы можете и не заметить в траве или полуподвале). Но для самки вы слишком близко, и она бросится.

- Попадалось мнение, что собаки при хозяевах кусают не меньше, чем бродяжки.

- Настоящую бродячую собаку вы просто не увидите. Как правило, она обитает в пригороде или промзоне в труднодоступном месте, рядом со свалкой, птицефермой и т.д. Она редко нападает, только если ее испугаете и отрежете (не нарочно) путь к отступлению, если защищает щенков.

Примерно 60% укусов. – от домашних, «плохо воспитанных псов». Остальное приходится на безхозяйных, в том числе прикормленных. Очень хорошо, что поправками к закону выгул за пределами специальной площадки без ошейника запрещен.

Хозяин обязан выдрессировать питомца и следить за его поведением.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Кормила и кормить буду!»

Дончанка Оксана Федоренко рассказала «КП» почему будет защищать собак всеми способами.

- Собачки гораздо лучше, умнее людей. Не кормить их, а бросить умирать голодной смертью – это преступление! - считает 68-летняя Оксана Николаевна. – Сейчас я кормлю около 15-ти «хвостиков». Раньше было меньше. Они собираются около моего подъезда ровно в 6 утра. Выношу кашу, которую варю с костями, куриными спинками, лапками. В магазинах меня знают, заранее оставляют товар. Моих подопечных становится больше – некоторые прибегают из прифронтовых районов. Их хозяева из гуманных побуждений снимают с цепи, чтоб не подохли от голода, или снаряда. Некоторых привозят в наши дворы и выбрасывают. Сами быстро уезжают, чтоб пес не догнал автомобиль, чтоб его лай не теребил душу. Таких мы (я и две моих подруги, тоже защитницы животных) называем «подкидышами». Они плохо адаптируются с другими нашими подопечными, лают на прохожих. А что вы хотели? Собака все понимает: ее предали, выбросили на погибель. Как тут псу не озлобиться?

Оксана рассказала, как стала защитницей животных.

- Квартиру отдала сыну, а сама переехала жить в частный дом, к своему мужчине. Но с ним судьба не сложилась. Попросилась назад к сыну, хоть маленький угол занять. А там невестка в штыки меня встретила. Сняла за копейки флигель на самой окраине Донецка. Страшно было. Вокруг – только бараки еще, наверное, с той войны. Много брошенного жилья. Собак тоже было достаточно. Стала их подкармливать. Они встречали меня на остановке, когда я вечером возвращалась с работы и провожали до самой калитки. Так песики стали мне родными. Мы даже плакали вместе. Я частенько ночью на лавочку выходила посидеть, подышать воздухом, погрустить. Они садились рядом, облизывали мне руки, утешали. Так и выжила тогда – вместе с ними. Сейчас животным особенно тяжело. А для людей покормить их – своего рода терапия – лечение добром. Так что я кормила и кормить буду. В судьбе бродячих собак виноваты люди, нам и исправлять свои ошибки и жестокость.

БУДЬ В КУРСЕ

Федеральным законом от 24 июля 2023 года № 377-ФЗ регионам дано право самим определять правила обращения с бездомными животными.

Подтверждается норма о возврате животных без владельцев на прежние места их обитания, если это возможно.

Свободный выгул собак теперь запрещен законом.

Бездомные животные могут содержаться в местах, которые не являются официальными приютами.

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