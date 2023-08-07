Мэр Ясиноватой вручил благодарность водителю рейсового автобуса, который сумел вывезти людей из-под обстрела ВСУ

Дмитрий Шевченко (слева) вручил благодарность и ценный подарок водителю Андрею Дунаеву. Фото: ТГ/Шевченко

Глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко сегодня вручил благодарность и ценный подарок водителю рейсового автобуса, который 1 августа сумел вывезти людей из-под обстрела ВСУ.

- Сегодня поблагодарил Дунаева Андрея Александровича, водителя автобусного маршрута № 34 «Макеевка - Ясиноватая», за мужество и героизм, сохранение жизни и здоровья граждан во время обстрела города. Это поступок достойный уважения. Спасибо вам! - написал в своем телеграм-канале Шевченко.

Он пожелал Андрею Дунаеву здоровья, мира и добра, огромных жизненных сил и благополучия.

- Пусть Господь хранит вас и вашу семью, - отметил мэр Ясиноватой.

Напомним, днем в районе поселка Землянки под обстрел ВСУ попал рейсовый автобус №34 «Ясиноватая- Макеевка». Украинские боевики открыли огонь по дороге с использованием кассетных боеприпасов.

Водитель автобуса рассказал «КП», что несмотря на обстрел, вывез пассажиров и довез их до Макеевки, где машина уже не смогла самостоятельно двигаться.

- Осколками пробило два колеса и радиатор, также задело фару, - сообщил водитель. - Из пассажиров никто, к счастью, не пострадал.

После массированных обстрелов дороги между двумя городами движение автобусов по этому маршруту в тот день было приостановлено. От варварских обстрелов украинской армии 1 августа в Ясиноватой погибли двое мирных жителей и трое получили ранения.

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