Дипломы выпускников и все документы приемной комиссии сгорели при обстреле ВСУ Донецкого университета экономики и торговли

Из-за обстрела и начавшегося пожара был почти разрушен первый корпус ДонНУЭТ по улице Щорса Фото: Иван ЖИЛЯК

Дипломы выпускников и все документы приемной комиссии сгорели при обстреле ВСУ 5 августа Донецкого национального университета экономики и торговли имени М. Туган-Барановского (ДонНУЭТ). Таковы последствия попадания американской ракеты «Himars» по главному корпусу университета, расположенного на улице Щорса.

Напомним, поздно вечером 5 августа украинские боевики обстреляли центр Донецка кассетными боеприпасами. Из-за обстрела и начавшегося пожара был почти разрушен первый корпус ДонНУЭТ. Военные эксперты представительства ДНР в СЦКК установили, что противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районах города Краматорск и села Калиново, из РСЗО "Himars" с применением ракет М-30А1 (шрапнельная) и БМ-27 "Ураган" с применением ракет 9М27К (кассетная).

В разрушенном и сгоревшем корпусе ДонНУЭТ находились администрация университета, учебная часть, приемная комиссия, конференц-зал (где проходили заседания ученого и диссертационного советов), профкомы студентов и преподавателей, студенческий медиацентр и музей вуза.

Дипломы выпускников этого года, все документы приемной комиссии, серверы, компьютерные классы сгорели. Правоустанавливающие документы и трудовые книжки сотрудников удалось сохранить. Пострадавших нет.

- Министерство науки и высшего образования России окажет всю необходимую помощь донецким коллегам и студентам - с 1 сентября, как и было заявлено ранее, все вузы ДНР в дистанционной форме начнут новый учебный год. Утраченные в пожаре дипломы о высшем образовании будут восстановлены - Министерство со своей стороны будет этому содействовать, - сообщили в ведомстве.

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