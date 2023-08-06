Взрывы, пожар и разлетающиеся вольфрамовые шарики: удар ВСУ поздно вечером 5 августа по центру Донецка был внезапным

Здание университета выгорело изнутри Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Вечером 5 августа Ворошиловский и Киевский районы Донецка содрогнулись от серии взрывов. ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами, предположительно HIMARS, по кварталу недалеко от Дома правительства.

Пожарные работали всю ночь Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Разрушения огромны Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Утром в воскресенье, 6 августа, пожар еще продолжался. Когда на место прибыла «Комсомолка», все вокруг было затянуто едким дымом, по улице Щорса текла вода от пожарных гидрантов. Десятки спецавтомобилей МЧС, а также автоцистерны, стояли вокруг разрушенного здания.

К месту пожара стянуто много техники Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Воду пришлось подвозить дополнительно грузовиками Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Увы, здание сгорело.

- Крыша деревянная, все быстро занялось, - прокомментировал министр МЧС ДНР Алексей Кострубицкий.

К счастью, жертв удалось избежать, но ВСУ хотели, чтобы они были. Как рассказали «Комсомолке» очевидцы, часть боеприпасов были начинены металлическими шариками. Скорее всего, они сделан из вольфрама. Это стандартный компонент американского кассетного боеприпаса.

Спустя 10 часов здание еще тлело Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Вольфрамовые шарики выбили стекла автомобилей Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Вольфрамовые шарики повредили несколько автомобилей. Стекла в многоэтажных домах были разбиты даже там, куда не должна была дойти взрывная волна.

Вольфрамовые шарики выбили стекла автомобилей Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

- Мы просто обалдели, мягко говоря, когда все произошло. Взрывы были очень сильные, а пожар просто огромной силы, - рассказали «Комсомолке» очевидцы. – Мы благодарим Бога, что не сгорели наши дома. Спасатели прибыли быстро (пожарная часть находится поблизости – Ред.). А то остались бы без жилья.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин поздравил работников и ветеранов железнодорожной отрасли с профессиональным праздником

Глава ДНР отметил заслуги железнодорожников в восстановлении Донбасса и пожелал им успехов, мира и благополучия (подробнее)