Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин поздравил работников и ветеранов железнодорожной отрасли с профессиональным праздником.

«МНОГИЕ ИЗ ВАС РИСКОВАЛИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ И ЗДОРОВЬЕМ»

- Уважаемые работники и ветераны железнодорожной отрасли! Искренне поздравляю вас с праздником! Благодарю вас за труд, за сохранение профессиональных традиций, преданность делу и продолжение множества династий. С самых первых дней конфликта украинская сторона выбрала мишенью для обстрелов объекты железной дороги. И многие из вас рисковали своей жизнью и здоровьем, восстанавливая разрушенное, работая вопреки всему, - сообщил руководитель региона в телеграм-канале.

По его словам, сегодня прилагаются максимальные усилия, чтобы наладить стабильную работу отрасли, повысить безопасность и доступность перевозки пассажиров, своевременной доставки грузов. Идет реконструкция железнодорожной инфраструктуры, обновляется подвижной состав.

«ВПЕРЕДИ — ВРЕМЯ РАСЦВЕТА ДОНЕЦКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ»

- Благодаря упорному труду предыдущих поколений среди донбасских степей и терриконов пролегла огромная разветвленная железнодорожная сеть, все составляющие которой строились с перспективой на будущее — на развитие региона как неотъемлемой части России. Мы продолжаем это дело, и вместе с масштабным возрождением Донбасса впереди — время расцвета Донецкой железной дороги, - отметил Денис Пушилин.

Лидер Республики пожелал железнодорожникам успехов, мира и благополучия.

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