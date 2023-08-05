Ставка на математиков

Светлана Беспалова со своими студентами.

В июне в Донецкой Народной Республике был создан Азово-Черноморский математический центр. Его миссия заключается в создании единой среды, от образовательной цепочки школа - университет - аспирантура до первых открытий в науке.

Руководит Азово-Черноморским математическим центром ректор Донецкого государственного университета, доктор физико-математических наук, профессор Светлана Беспалова.

- Научная деятельность центра представлена широким спектром исследований в областях классической математики, механики, химии, экологии и экономики, - рассказывает «КП» Светлана Беспалова. - В работе задействованы ученые и аспиранты шести факультетов - математики и информационных технологий, физико-технического, химического, биологического, экономического и учетно-финансового. Большое внимание уделяется вовлечению в научно-исследовательский процесс талантливых молодых ученых.

Математический центр займется также подготовкой высококвалифицированных специалистов для инновационного развития региона.

Декан факультета математики и информационных технологий Игорь Моисеенко отметил, что для школьников будут организовывать математические турниры и сборы, профильные лагеря и школы. Школьники и студенты смогут участвовать в специально организованных олимпиадах.

Министерство образования и науки России недавно выделило Азово-Черноморскому математическому центру на развитие 40 миллионов рублей субсидии.

- Эти средства будут направлены на укрепление материально-технической базы организаций - участниц центра, а именно на закупку современной компьютерной и мультимедийной техники, - прокомментировала Светлана Беспалова.

СПРАВКА «КП»

Донецкий государственный университет в прошлом году отметил свое 85-летие. Развитие и становление его математического факультета тесно связано с созданным в том же году в Донецке научным центром Академии наук УССР и входящим в него вычислительным центром (сейчас - Институт прикладной математики и механики).

В 1965 году работать в Донецком научном центре приехали 15 академиков из разных городов СССР и другие ученые. Некоторые из их учеников до сих пор работают в ДонГУ, их любят студенты. Это Стефан Калоеров, Валерий Сторожев, Геннадий Горр, Виталий и Валерий Волчковы.

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