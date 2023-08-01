Осколками пробило два колеса и радиатор: Водитель рейсового автобуса Ясиноватая-Макеевка сумел вывезти людей из-под обстрела

Водителю удалось вывезти людей под обстрелом ВСУ Фото: Иван ЖИЛЯК

В ДНР в районе поселка Землянки под обстрел ВСУ попал рейсовый автобус №34 — Ясиноватая-Макеевка. Украинские боевики открыли огонь по дороге с использованием кассетных боеприпасов.

Водителю удалось вывезти людей под обстрелом ВСУ Фото: Иван ЖИЛЯК

Водитель автобуса рассказал «КП», что несмотря на обстрел, вывез пассажиров и довез их до Макеевки, где машина уже не смогла самостоятельно двигаться.

— Осколками пробило два колеса и радиатор, также задело фару, — сообщил водитель. — Из пассажиров никто, к счастью, не пострадал.

Осколками пробило два колеса и радиатор, также задело фару Фото: Иван ЖИЛЯК

Напомним, ранее мэр мэр Макеевки Владислав Ключаров заявил, что после обстрела движение по данному направлению было остановлено.

Среди пассажиров автобуса никто не пострадал Фото: Иван ЖИЛЯК

— Автобус получил повреждения кассетными боеприпасами. Движение по данному маршруту остановлено, — отметил градоначальник.

Осколками пробило два колеса и радиатор, также задело фару Фото: Иван ЖИЛЯК

За день украинские боевики 93 раза открыли огонь по населенным пунктам Республики, выпустив 340 боеприпасов калибром 152 и 155 мм. Погибли два мирных жителя, еще семь человек, в том числе девочка-продросток 2010 года рождения, получили ранения. ВСУ повредили пять домов в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, а также Докучаевске.

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