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Политика1 августа 2023 16:45

Осколками пробило два колеса и радиатор: Водитель рейсового автобуса Ясиноватая-Макеевка сумел вывезти людей из-под обстрела

ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами рейсовый автобус №34 Ясиноватая-Макеевка
Авторы (3):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
Иван ЖИЛЯК
Водителю удалось вывезти людей под обстрелом ВСУ

Водителю удалось вывезти людей под обстрелом ВСУ

Фото: Иван ЖИЛЯК

В ДНР в районе поселка Землянки под обстрел ВСУ попал рейсовый автобус №34 — Ясиноватая-Макеевка. Украинские боевики открыли огонь по дороге с использованием кассетных боеприпасов.

Водителю удалось вывезти людей под обстрелом ВСУ

Водителю удалось вывезти людей под обстрелом ВСУ

Фото: Иван ЖИЛЯК

Водитель автобуса рассказал «КП», что несмотря на обстрел, вывез пассажиров и довез их до Макеевки, где машина уже не смогла самостоятельно двигаться.

— Осколками пробило два колеса и радиатор, также задело фару, — сообщил водитель. — Из пассажиров никто, к счастью, не пострадал.

Осколками пробило два колеса и радиатор, также задело фару

Осколками пробило два колеса и радиатор, также задело фару

Фото: Иван ЖИЛЯК

Напомним, ранее мэр мэр Макеевки Владислав Ключаров заявил, что после обстрела движение по данному направлению было остановлено.

Среди пассажиров автобуса никто не пострадал

Среди пассажиров автобуса никто не пострадал

Фото: Иван ЖИЛЯК

— Автобус получил повреждения кассетными боеприпасами. Движение по данному маршруту остановлено, — отметил градоначальник.

Осколками пробило два колеса и радиатор, также задело фару

Осколками пробило два колеса и радиатор, также задело фару

Фото: Иван ЖИЛЯК

За день украинские боевики 93 раза открыли огонь по населенным пунктам Республики, выпустив 340 боеприпасов калибром 152 и 155 мм. Погибли два мирных жителя, еще семь человек, в том числе девочка-продросток 2010 года рождения, получили ранения. ВСУ повредили пять домов в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, а также Докучаевске.

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