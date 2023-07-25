Хабаровский край отремонтировал в Дебальцево детсад, центр детского творчества, библиотеку и 23 автодороги

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев посмотрел, как идут восстановительные работы. Фото: скриншот с видео в телеграм-канале Дениса Пушилина

Врио Главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале рассказал, что в Дебальцево встретился с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Возглавляемый им регион-шеф восстанавливает Дебальцево.

ВОССТАНАВЛИВАЮТ ШКОЛУ И ДЕТСКИЙ САД

- В прошлом году немало было сделано: капитально восстановили детский сад, центр детского творчества, библиотеку, поставили автобусы, коммунальную технику. Отремонтировано 15 автомобильных дорог и еще на восьми завершены работы уже в этом году. Сейчас идет ремонт в школе, дошкольном учреждении. Что для нас важно – регион-шеф организовал отдых детей, - сообщил Денис Пушилин.

Он выразил свою признательность губернатору и жителям Хабаровского края за такое активное участие, за братское отношение, воплощенное в делах.

В СНЕЖНОМ СКОРО ОТКРОЕТСЯ МФЦ

Ранее сообщалось, что многофункциональный центр в Снежном скоро примет первых посетителей.

- В городе Снежное строители продолжают ремонтировать помещение будущего МФЦ. Новое отделение рассчитано на пять окон приема граждан, - говорится в сообщении Министерства строительства и ЖКХ ДНР. - Специалисты ремонтируют крышу и фасад. Обустраиваю пандус и новую вход для маломобильных граждан. Меняют двери, системы отопления, водоснабжения и водоотведения. Занимаются отделкой помещения и кондиционированием.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике в июле откроются два отделения МФЦ, еще 15 – в августе. К концу этого года завершатся текущие ремонты в 22 отделениях МФЦ.

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