«СМС-оповещения и круглосуточная безопасность»: Какая обстановка на дорогах ДНР в сторону Крыма 17 июля 2023

Сухопутный коридор по территории Республики в направлении Крыма открыт круглосуточно Фото: Иван ЖИЛЯК

Проехать по сухопутному коридору, который проходит по территории Донецкой Народной Республики, можно в любое время суток. Автомобильное сообщение с Крымом для транзитного транспорта осуществляется по альтернативному сухопутному маршруту Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону – Мариуполь - Мелитополь – Симферополь. Об этом сообщает Министерство транспорта ДНР.

МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ ДО КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА

- По всему маршруту организовано круглосуточное обеспечение безопасности дорожного движения сотрудниками ГИБДД, которые нацелены на оказание максимального содействия всем участникам дорожного движения. На стационарных постах ДПС и у инспекторов нарядов ДПС водители могут получить информацию о маршруте движения до Крымского полуострова, местах остановки и стоянки, объектах придорожного сервиса, АЗС, - говорится в сообщении.

СМС-ИНФОРМИРОВАНИЕ В ПОМОЩЬ

Ранее «КП» сообщала, что вводится ряд мер, которые обеспечат ускорение прохождения контрольно-пропускных пунктов на административной границе между ДНР и Ростовской областью.

- Поручил профильным ведомствам обеспечить наличие топлива на АЗС по пути следования и наличие сопутствующих товаров, - рассказал врио Главы ДНР Денис Пушилин. - Всем пассажирам, которые въезжают на территорию ДНР, в роуминге будет приходить СМС с сообщением, где будет указан адрес сайта с информацией о том, какими услугами и где можно воспользоваться по пути следования.

СЛУЖБЫ РАБОТАЮТ В РЕЖИМЕ 24/7

Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев по поручению Дениса Пушилина взял ситуацию на отрезке сухопутного коридора в Крым, проходящем по Республике, под личный контроль.

- Всем, кто сейчас находится в пути следования, хочу сказать: уважаемые граждане, не волнуйтесь! Все службы, от которых зависит ваша безопасность, работают в режиме 24/7, - отметил Евгений Солнцев.

По данным Минтранса ДНР, при планировании поездок в Крым необходимо учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение необходимых проверок. Если вы попали в сложную дорожную ситуацию, ДТП или вам необходима экстренная помощь, круглосуточно обращайтесь по телефонам горячих линий:

МВД по Донецкой Народной Республике: +7 (949) 302-56-66, +7 (949) 303-47-17, +7 (856) 335-40-20.

Управление ГИБДД МВД по Донецкой Народной Республике: +7 (949) 361-73-78.

Напомним, что ночью на мосту через Керченский пролив прогремели взрывы. Повредилось дорожное полотно. В Минтрансе России подчеркнули, что сами пролеты находятся на своих опорах. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по мосту из-за ЧП со стороны Краснодарского края. Он призвал автомобилистов выбирать альтернативный маршрут - через новые регионы.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Московская область оздоравливает детей из прифронтовых районов Донецка

Соответствующий курс реабилитации организовал чемпион мира по шахматам Сергей Карякин (подробнее)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ростислав Ищенко: Атака на Крымский мост была осуществлена, чтобы Россия не продлевала зерновую сделку (подробнее)