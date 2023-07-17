Проехать по ДНР в Крым и обратно можно круглосуточно, комендантский час временно отменен

Денис Пушилин сообщил, что сухопутный коридор по территории Республики в направлении Крыма открыт круглосуточно. Фото: Администрация Главы ДНР

Проехать по сухопутному коридору, который проходит по Донецкой Народной Республике, можно круглые сутки. Для этого в связи с ситуацией на Крымском мосту врио Главы ДНР Денис Пушилин временно отменил комендантский час в Республике.

ОБЕСПЕЧАТ НАЛИЧИЕ БЕНЗИНА ПО ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ

- С главой Республики Крым Сергеем Аксеновым на связи: обсудили взаимодействие в организации движения по сухопутному коридору, проходящему по ДНР, - сообщил Денис Пушилин. - Вводится ряд мер, которые обеспечат ускорение прохождения контрольно-пропускных пунктов на административной границе. Поручил профильным ведомствам обеспечить наличие топлива на АЗС по пути следования и наличие сопутствующих товаров.

Всем пассажирам, которые въезжают на территорию Донецкой Народной Республики, в роуминге будет приходить СМС с сообщением, где будет указан адрес сайта с информацией о том, какими услугами и где можно воспользоваться по пути следования.

«ПЫТАЮТСЯ ПЕРЕКРЫТЬ СОБСТВЕННЫЕ НЕУДАЧИ»

Комментируя ЧП на Крымском мосту, Денис Пушилин отметил, что украинская сторона пытается перекрыть собственные неудачи ударами по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

- Противник в данном конфликте готов идти на любые злодеяния. И сегодняшняя террористическая атака Крымского моста еще раз это подтверждает. Мы видим истинное лицо врага, - сообщил руководитель Республики.

Пушилин также отметил, что раньше киевский режим скрывал подобные преступные акты. Однако сейчас они преподносят это чрезвычайное происшествие на Крымском мосту как национальное достижение, возводят в культ.

- У киевского режима – античеловеческая террористическая сущность, мы это испытываем на себе все девять лет войны, - добавил глава региона.

Напомним, что ночью на мосту через Керченский пролив прогремели взрывы. Была повреждена часть конструкций. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал автомобилистов выбирать альтернативный маршрут - через новые регионы.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин – о крушении «Боинга» под Торезом в 2014 году: Киевский режим совершил чудовищное преступление, желая повысить градус конфликта

17 июля девятая годовщина гибели пассажиров и экипажа малайзийского «Боинга-777» (подробнее)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ростислав Ищенко: Атака на Крымский мост была осуществлена, чтобы Россия не продлевала зерновую сделку (подробнее)