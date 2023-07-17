Денис Пушилин – о крушении «Боинга» под Торезом в 2014 году: Киевский режим совершил чудовищное преступление, желая повысить градус конфликта

Митинг-реквием в селе Грабово Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 17 июля, девятая годовщина гибели пассажиров и экипажа малайзийского «Боинга-777».

- У нас нет сомнений в том, что это чудовищное преступление совершил киевский режим, желая повысить градус конфликта, чтобы в катастрофе боинга обвинить ополчение Донбасса, Россию, - рассказывает в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин. - В результате жертвами этой циничнейшей провокации стали 298 человек, среди них – 80 детей. Мы храним память о погибших и от всего сердца соболезнуем их близким.

«НЕ ГНУШАЮТСЯ НИЧЕМ»

Руководитель Республики обратил внимание на грубейшую подтасовку фактов, пренебрежение объективным расследованием, выдвижение ничем не подкрепленных обвинений Украиной.

Митинг-реквием в селе Грабово (архивное фото) Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Украинские власти со своими западными заказчиками не гнушаются ничем, чтобы утаить правду и скрыть следы собственных преступлений, - продолжает глава региона. - Противник в данном конфликте готов идти на любые злодеяния. И сегодняшняя террористическая атака Крымского моста еще раз это подтверждает. Мы видим истинное лицо врага, который пытается собственные неудачи перекрыть ударами по мирному населению и гражданской инфраструктуре. И если ранее украинские власти скрывали подобные преступные акты, то сейчас они преподносят террористическую атаку на Крымский мост как национальное достижение, возводят в культ.

Митинг-реквием в селе Грабово (архивное фото) Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Денис Пушилин также отметил, что у киевского режима – «античеловеческая террористическая сущность», которую в ДНР испытывают на себе все девять лет войны.

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