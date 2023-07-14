Регистрация приходов в правовом поле Российской Федерации — это еще и шаг к созданию необходимых условий для их работы Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Врио Глава ДНР Денис Пушилин поддержал вхождение четырех епархий Донбасса в состав Русской православной церкви.

- Я искренне поддерживаю решение духовенства Донецкой и Мариупольской, а также Горловской и Славянской епархий о вхождении в состав Русской православной церкви. Я убежден, что это был непростой, но верный шаг. Украина последовательно уничтожает каноническое православие на своей земле. Но Россия никогда не позволит нарушать права верующих любой из религий, - написал в своем телеграм-канале Пушилин.

Он подчеркнул, что регистрация приходов в правовом поле Российской Федерации — это еще и шаг к созданию необходимых условий для их работы: приходы смогут пользоваться льготной системой налогообложения и тарифами ЖКХ, предусмотренными законодательством России. Это касается не только православных общин, но и всех религиозных организаций, которые пройдут процедуру регистрации.

- Мною даны соответствующие распоряжения в Минюст ДНР об оказании всей необходимой поддержки и ускорения процедуры оформления документов, - отметил руководитель региона.

О том, что Донецкая и Мариупольская, а также Горловская и Славянская епархии приняты в непосредственное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Синоду Русской православной церкви заявил в пятницу станичный атаман Всевеликого войска Донского Александр Ефременко, подававший соответствующее обращение в РПЦ.

- Рад сообщить вам, что наше прошение было услышано: Русская православная церковь приняла решение о регистрации Донецкой и Мариупольской, а также Горловской и Славянской епархий в РПЦ,- сказал Ефременко.

Источник ТАСС в Русской православной церкви подтвердил эту информацию.

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