Жители ДНР с картами ЦРБ могут в полном объеме пользоваться всей платежной инфраструктурой Промсвязьбанка

Промсвязьбанк завершил процесс интеграции Центрального Республиканского Банка. Фото: ЦРБ ДНР

Пользователи локальных карт, выпущенных Центральным Республиканским Банком ДНР, получили доступ к мобильному приложению и интернет-банку Промсвязьбанка (ПСБ) c широким функционалом и быстрым зачислением средств. Об этом сообщили в пресс-службе банковского учреждения.

- Теперь в мобильном банке ПСБ держатели этих карт могут оплачивать коммунальные услуги и мобильную связь, услуги интернет-провайдеров, делать переводы через Систему быстрых платежей (СБП) по номеру мобильного телефона или по реквизитам банковского счета, - говорится в сообщении.

Также клиентам банка доступна широкая сеть банкоматов по всей стране, с помощью которой они могут без комиссии снимать наличные, совершать переводы с локальных карт на карту ПСБ, получать мини-выписку по своим операциям в любом банкомате ПСБ. Местными картами можно расплачиваться в торговых точках, где установлены POS-терминалы ПСБ.

Дополнительную информацию можно получить по телефону контактного центра ПСБ 8 800 333 03 03 (круглосуточно и бесплатно по России), а также в офисе ПСБ.

Интернет-банк и мобильный банк ПСБ доступны по ссылкам:

• мобильное приложение ПСБ

• интернет-банк ПСБ

Напомним, Промсвязьбанк завершил процесс интеграции Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики (ЦРБ ДНР). С 10 июля все права и обязательства по обслуживанию клиентов в полном объеме перешли к ПСБ.

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