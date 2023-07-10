Промсвязьбанк завершил присоединение Центрального Республиканского Банка ДНР

Широкая банкоматная сеть ПСБ теперь доступна держателям карт ЦРБ ДНР на всей территории России. Фото: ЦРБ ДНР

Промсвязьбанк (ПСБ) завершил процесс интеграции Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики (ЦРБ ДНР). С 10 июля все права и обязательства по обслуживанию клиентов в полном объеме перешли к ПСБ. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе российского банка.

- В рамках интеграции проведена масштабная работа по объединению клиентских баз, перестройке бизнес-процессов и централизации банковской инфраструктуры. В результате присоединения отделения ЦРБ ДНР становятся офисами ПСБ. Финансовые услуги населению и предприятиям доступны в широкой офисной сети, насчитывающей более 240 отделений в 30 городах и населенных пунктах региона. Совокупная клиентская база ПСБ, объединяющая физические и юридические лица, после присоединения ЦРБ ДНР превысила в республике 1,3 млн клиентов, - говорится в сообщении.

Отмечается, что ПСБ обеспечил бесшовный переход клиентов ЦРБ ДНР, благодаря чему им не требовалось посещать банковские офисы и переоформлять финансовые продукты. В частности, все действующие карты – зарплатные, пенсионные, социальные, – а также счета и остатки на них перешли в ПСБ автоматически. Все денежные зачисления после присоединения продолжают поступать на действующие карты в обычном режиме.

Клиенты ЦРБ ДНР получили возможность пользоваться преимуществами обслуживания в федеральном системно значимом банке. Им предоставлен доступ к широкой финансовой линейке и высокотехнологичным цифровым сервисам ПСБ.

- Широкая банкоматная сеть ПСБ теперь доступна держателям карт ЦРБ ДНР на всей территории России, в ДНР она насчитывает более 600 устройств. Через банкоматы ПСБ держатели карт могут подключать систему дистанционного банковского обслуживания, пополнять счета и снимать наличные, осуществлять денежные переводы между своими счетами в ПСБ, получать информацию и мини-выписки по последним совершенным операциям по карте, изменять ПИН-коды, подключать услугу «SMS-информирование», - рассказали в ПСБ.

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