Правительство ДНР утвердило порядок голосования по благоустройству территорий

Жители Республики смогут сами решить, какие пространства нужно восстанавливать в ДНР. Фото: Пушилин/ТГ

Правительство Донецкой Народной Республики утвердило порядок организации и проведения голосования по благоустройству территорий. Теперь жители Республики смогут самостоятельно выбирать, какие площади, скверы или парки необходимо отремонтировать в первую очередь. Об этом рассказал глава Правительства Республики Евгений Солнцев.

— Теперь сами жители будут выбирать, какие площади, парки, скверы или набережные надо улучшить в первую очередь. Их мнение становится ориентиром в работе по благоустройству. Это и есть механизм прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, который создаётся по поручению Президента, — отметил Солнцев.

Напомним, что ранее в Республике появилась комиссия по реализации программы комфортной городской среды. Председателем Комиссии назначен врио Главы ДНР Денис Пушилин. Среди членов Комиссии — глава Минстроя ДНР и его заместители, представители Минтруда и соцполитики, Минкультуры, Народного совета, Минфина, регионального отделения партии «Единая Россия» и других ведомств.

Во Всероссийском конкурсе комфортной городской среды проголосовали 70 тысяч жителей ДНР. Самыми активными оказались жители Донецка, Макеевки, Снежного, Новоазовского, Старобешевского и Тельмановского района.

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