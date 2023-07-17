Московская область оздоравливает детей из прифронтовых районов Донецка

Игра в ростовые шахматы напоминает сказку

Дети из прифронтовых районов Донецка проходят оздоровление в образовательном центре «Вершина» в Московской области. Курс реабилитации для них организовал президент федерации шахмат Подмосковья, гроссмейстер Сергей Карякин совместно с автономной некоммерческой организацией «Школа Актуального Искусства».

Отдых в одном из лагерей Московской области. Фото: АНО «Школа Актуального Искусства»

В программе возвращения к нормальной жизни – арт-терапия. Ребята занимаются танцами, рисованием и скульптурой.

«СТРАНА У НАС ОДНА И ДЕТИ ЭТО НАШИ»

- Это помогает им расслабиться, отдохнуть и получить заряд энергии, - рассказывает «КП» соорганизатор «Донецкой смены», руководитель АНО «Школа Актуального Искусства» Наталья Костикова. – Мы окружаем ребят, которые живут в условиях постоянных обстрелов, заботой, создаем им ощущение комфорта. Страна у нас одна и дети это наши.

Арт-терапия незаменима в реабилитации ребят. Фото: АНО «Школа Актуального Искусства»

Ребята проведут в центре «Вершина» почти месяц.

«САМА АТМОСФЕРА ЛЕЧИТ»

- В Подмосковье легко дышится, сама атмосфера лечит, - рассказывает «КП» 13-летний Иван Попухов из прифронтового Киевского района столицы ДНР. – Главное, что здесь нестрашно выходить на улицу. В Донецке я живу на Путиловке - у нас снаряды ВСУ разрываются каждый день.

Иван Попухов. Фото: Личный архив

У Ивана первый взрослый разряд по шахматам. Ими он увлекается с 7 лет. Подросток уверен, что в Московской области повысит свой уровень игры. Ребят в «Вершине» ожидает шахматный турнир и сеанс одновременной игры с Сергеем Карякиным.

Арт-терапия незаменима в реабилитации ребят. Фото: АНО «Школа Актуального Искусства»

Также в программе летнего отдыха - творческая встреча с звездой эстрады Сосо Павлиашвили, а также с популярным певцом Шаманом и пранкерами Вованом и Лексусом.

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