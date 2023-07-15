Глава региона лично передал собаку мальчику. Фото: ТГ/Пушилин

Врио Главы ДНР Денис Пушилин подарил мальчику из Мариуполя щенка добермана. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Оказалось, что такая просьба поступила от самого ребенка, который написал руководителю Республики письмо.

- «Когда в Мариуполе была война, к нам домой прилетели бомбы, разбили дом. Погибли два лучших друга добермана, я по ним очень скучаю...» - такое письмо прислал мне Антон и попросил подарить щенка, - рассказал лидер ДНР.

По словам Пушилина, он не мог не откликнуться на такую просьбу и с удовольствием передал мальчику маленького добермана.

Руководитель Республики выразил уверенность в том, что мальчик сумеет позаботиться о своем новом питомце. Фото: ТГ/Пушилин

- Ну что, Антон, письмо твое получил и решил, что все-таки тебе друг нужен. Зовут его Рокстарк, - сказал глава региона, который приехал лично передать щенка мальчику.

По признанию Дениса Пушилина, подобная просьба не единичная в его почте. Однако, прежде чем делать такие подарки, он всегда интересуется согласием семьи, успеваемостью ребенка и его дисциплинированностью, ведь собака в доме - это ответственность.

- В данном случае Антон уже имел опыт общения с домашними питомцами и страдал от их потери, хотелось его поддержать, - отметил Пушилин.

Счастью Антона не было границ. Фото: ТГ/Пушилин

Руководитель Республики выразил уверенность в том, что мальчик сумеет позаботиться о своем новом питомце.

- Большая ответственность, но и большая верность у данной породы. Так что передаю Роба тебе, - сказал он.

- Спасибо огромное! - поблагодарил счастливый Антон в ответ.

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