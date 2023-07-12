Санкт-Петербург восстановил в Мариуполе четыре общежития под маневренный фонд

В помещениях есть мебель, бытовая техника, предметы первой необходимости. Фото: Минстрой ДНР

Специалисты Санкт-Петербурга полностью завершили капитальный ремонт четырех общежитий в Мариуполе. Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

В помещениях есть мебель, бытовая техника, предметы первой необходимости. Фото: Минстрой ДНР

- Работу проделали основательную — реконструировали фасады зданий и выполнили внутреннюю отделку помещений, - говорится в сообщении. - В общежитиях будут жить те, кто потерял свои дома и квартиры в ходе боевых действий. Помещения полностью готовы для жизни, есть мебель, бытовая техника, предметы первой необходимости.

В помещениях есть мебель, бытовая техника, предметы первой необходимости. Фото: Минстрой ДНР

Отметим, что регион-шеф за последние месяцы провел колоссальную работу по восстановлению социальных, культурных, спортивных объектов Мариуполя. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул: строительство идет в соответствии с планом, который согласовали с руководством города-побратима.

В помещениях есть мебель, бытовая техника, предметы первой необходимости. Фото: Минстрой ДНР

Ранее «КП» сообщала, что заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин во время визита в Мариуполь сообщил, в приморском городе выделены пять площадок общей площадью более 14 гектаров для реализации проектов с использованием внебюджетных средств. Застройщики готовы возводить дома, в том числе с возможностью приобретения квартир под льготные 2 процента годовых.

В помещениях есть мебель, бытовая техника, предметы первой необходимости. Фото: Минстрой ДНР

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