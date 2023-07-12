Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что застройщики в Мариуполе готовы возводить жилье и под 2 процента годовых

Рабочая поездка в Мариуполь. Фото: Телеграм Марат Хуснуллин

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин в рамках рабочего визита в Донбасс посетил Мариуполь. Он посмотрел, как строят один из домов на проспекте Нахимова. Там уже вырыт котлован и проведена бетонная подготовка под все три подъезда.

ПЯТЬ ПЛОЩАДОК ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО

Рабочая поездка в Мариуполь. Фото: Телеграм Марат Хуснуллин

Марат Шакирзянович рассказал, что в Мариуполе выделены пять площадок общей площадью более 14 гектаров для реализации проектов с использованием внебюджетных средств. Застройщики выражают готовность возводить дома, в том числе с возможностью приобретения квартир под льготные 2 процента годовых.

Рабочая поездка в Мариуполь. Фото: Телеграм Марат Хуснуллин

БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ МИКРОРАЙОНЫ

Вице-премьер также осмотрел первый готовый дом, возведенный по программе индивидуального жилого строительства (ИЖС).

- Сейчас в работе - пятьдесят индивидуальных строений. Получатся уютные и комфортные быстровозводимые микрорайоны: от идеи до сдачи – всего 60 дней. Можно приобрести дом, используя выплаты за утраченное жилье. А если есть желание иметь площадь побольше, то можно также добавить ипотечные средства. Опыт позитивный, будем тиражировать и масштабировать, - отметил Марат Хуснуллин.

Рабочая поездка в Мариуполь. Фото: Телеграм Марат Хуснуллин

По его словам, в целом и ремонт индивидуальных строений идет достаточно активно, но при этом он добавил, что важно наращивать объемы и темпы восстановления ИЖС.

Ранее сообщалось, что Марат Хуснуллин поставил задачу выйти на плановую трехлетнюю работу в выполнении Программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики на 2023-2025 годы. Вице-премьер России провел в Республике штаб с осмотром объектов, которые строятся или восстанавливаются.

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