Марат Хуснуллин поставил задачу выйти на плановую работу в выполнении Программы социально-экономического развития ДНР

Цель - повысить качество жизни людей до общероссийского уровня. Фото: Телеграм Марат Хуснуллин

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин по итогам поездки в Донбасс поставил задачу выйти на плановую трехлетнюю работу по выполнению программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики на 2023–2025 годы. Об этом сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Цель - повысить качество жизни людей до общероссийского уровня. Фото: Телеграм Марат Хуснуллин

- Еженедельный штаб обычно проходит в формате видеоконференцсвязи, на этот раз Марат Хуснуллин провел его в Республике, с осмотром объектов, где идут строительство или ремонтные работы. Помимо обсуждения текущих вопросов восстановления, Марат Шакирзянович поставил задачу - выйти на плановую трехлетнюю работу по выполнению Программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики на 2023-2025 годы, цель которой - повышение качества жизни наших граждан до общероссийских стандартов, - рассказал в своем телеграм-канале глава региона.

Цель - повысить качество жизни людей до общероссийского уровня. Фото: Телеграм Марат Хуснуллин

ВЫПОЛНИТЬ МАСТЕР-ПЛАН

Накануне вице-премьер посетил Мариуполь.

- Здесь восстанавливаем и строим много объектов, поэтому программа насыщенная, - рассказывает Марат Шакирзянович. - На штабе с Денисом Пушилиным и Евгением Солнцевым подвели текущие итоги по ключевым вопросам восстановительных работ в городе: как обновляется жилищный фонд, как идет подготовка к осенне-зимнему периоду – напомню, все дома должны быть подключены к системе теплоснабжения.

Цель - повысить качество жизни людей до общероссийского уровня. Фото: Телеграм Марат Хуснуллин

Цель - повысить качество жизни людей до общероссийского уровня. Фото: Телеграм Марат Хуснуллин

Вице-премьер осмотрел целый ряд объектов в Мариуполе, на которых работы идут в соответствии с мастер-планом.

- Главное сейчас – выстроить все работы в четком графике, по полноценному трехлетнему планированию, чтобы, как и поручил Президент, довести уровень жизни в новых регионах до общероссийского, - отметил Марат Хуснуллин. - Готовим ряд объектов к 1 сентября. На восстановлении Приазовского государственного технического университета задействовано более тысячи специалистов. Причем здесь, несмотря на ремонт, активно идет приемная кампания: говорят, что ожидают порядка трех тысяч студентов.

Цель - повысить качество жизни людей до общероссийского уровня. Фото: Телеграм Марат Хуснуллин

В Мариупольском госуниверситете полностью отремонтировали все поврежденные конструкции. Тепловой контур двух корпусов тоже практически закрыт.

Цель - повысить качество жизни людей до общероссийского уровня. Фото: Телеграм Марат Хуснуллин

Приморский парк. Главная аллея готова более чем наполовину. Скоро появится новый удобный спуск от нее к Приморскому бульвару и обновленная смотровая площадка. На всей территории ведутся работы по санчистке и устройству новой дорожно-тропиночной сети.

Цель - повысить качество жизни людей до общероссийского уровня. Фото: Телеграм Марат Хуснуллин

Вице-премьер также рассказал о ходе восстановления спорткомплекса «Ильичевец».

- Основная задача – закрыть тепловой контур, - отметил он. - Уже завершили реконструкцию стен, крыши, вентиляции и остекления. Закончить восстановление планируют тоже к 1 сентября. После окончания ремонта комплекс смогут посещать пятьсот воспитанников.

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